https://arabic.sputniknews.com/20220524/حالة-تأهب-قصوى-في-المغرب-بعد-الاشتباه-في-إصابات-بجدري-القرود-1062662743.html
حالة تأهب قصوى في المغرب بعد الاشتباه في إصابات بجدري القرود
حالة تأهب قصوى في المغرب بعد الاشتباه في إصابات بجدري القرود
كشف مصدر مطلع في المغرب أن وزارة الصحة في حالة تأهب قصور، بعد الإعلان عن الاشتباه في وجود 3 حالات إصابة بجدري القردة في المملكة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:51+0000
2022-05-24T15:51+0000
2022-05-24T15:51+0000
جدري القردة
أخبار المغرب اليوم
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ونقل موقع "هسبريس" عن المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء أن "درجة اليقظة مرتفعة جدا، وأن السلطات الوصية على أهبة الاستعداد".وأشار إلى أنه بمجرد تأكيد وجود حالات اشتباه تم إعطاء تعليمات مركزية لمختلف المختبرات الوطنية للقيام بالأبحاث اللازمة.وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن حالات الاشتباه، مؤكدة أن الأشخاص المعنيين يتمتعون بحالة صحية جيدة ويخضعون للمراقبة الطبية في انتظار ظهور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية الجارية.ولم تعلن وزارة الصحة المغربية عن هوية الأشخاص ولا عن المدينة التي كانوا فيها.وهذه المرة الأولى التي تعلن فيه المملكة عن حالات اشتباه بجدري القرود منذ بدأ الحديث عن انتشار حالات الإصابة في عدد من بلدان العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/منظمة-الصحة-العالمية-تكشف-عن-80-حالة-إصابة-مؤكدة-بجدري-القرود-في-11-دولة-1062505237.html
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جدري القردة, أخبار المغرب اليوم
حالة تأهب قصوى في المغرب بعد الاشتباه في إصابات بجدري القرود
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كشف مصدر مطلع في المغرب أن وزارة الصحة في حالة تأهب قصور، بعد الإعلان عن الاشتباه في وجود 3 حالات إصابة بجدري القردة في المملكة.
ونقل موقع "هسبريس"
عن المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء أن "درجة اليقظة مرتفعة جدا، وأن السلطات الوصية على أهبة الاستعداد".
وأشار إلى أنه بمجرد تأكيد وجود حالات اشتباه تم إعطاء تعليمات مركزية لمختلف المختبرات الوطنية للقيام بالأبحاث اللازمة.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن حالات الاشتباه، مؤكدة أن الأشخاص المعنيين يتمتعون بحالة صحية جيدة ويخضعون للمراقبة الطبية في انتظار ظهور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية الجارية.
ولم تعلن وزارة الصحة المغربية عن هوية الأشخاص ولا عن المدينة التي كانوا فيها.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيه المملكة عن حالات اشتباه بجدري القرود منذ بدأ الحديث عن انتشار حالات الإصابة في عدد من بلدان العالم.