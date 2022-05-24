عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/حالة-تأهب-قصوى-في-المغرب-بعد-الاشتباه-في-إصابات-بجدري-القرود-1062662743.html
حالة تأهب قصوى في المغرب بعد الاشتباه في إصابات بجدري القرود
حالة تأهب قصوى في المغرب بعد الاشتباه في إصابات بجدري القرود
كشف مصدر مطلع في المغرب أن وزارة الصحة في حالة تأهب قصور، بعد الإعلان عن الاشتباه في وجود 3 حالات إصابة بجدري القردة في المملكة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:51+0000
2022-05-24T15:51+0000
جدري القردة
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
ونقل موقع "هسبريس" عن المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء أن "درجة اليقظة مرتفعة جدا، وأن السلطات الوصية على أهبة الاستعداد".وأشار إلى أنه بمجرد تأكيد وجود حالات اشتباه تم إعطاء تعليمات مركزية لمختلف المختبرات الوطنية للقيام بالأبحاث اللازمة.وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن حالات الاشتباه، مؤكدة أن الأشخاص المعنيين يتمتعون بحالة صحية جيدة ويخضعون للمراقبة الطبية في انتظار ظهور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية الجارية.ولم تعلن وزارة الصحة المغربية عن هوية الأشخاص ولا عن المدينة التي كانوا فيها.وهذه المرة الأولى التي تعلن فيه المملكة عن حالات اشتباه بجدري القرود منذ بدأ الحديث عن انتشار حالات الإصابة في عدد من بلدان العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/منظمة-الصحة-العالمية-تكشف-عن-80-حالة-إصابة-مؤكدة-بجدري-القرود-في-11-دولة-1062505237.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة, أخبار المغرب اليوم

حالة تأهب قصوى في المغرب بعد الاشتباه في إصابات بجدري القرود

15:51 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
كشف مصدر مطلع في المغرب أن وزارة الصحة في حالة تأهب قصور، بعد الإعلان عن الاشتباه في وجود 3 حالات إصابة بجدري القردة في المملكة.
ونقل موقع "هسبريس" عن المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء أن "درجة اليقظة مرتفعة جدا، وأن السلطات الوصية على أهبة الاستعداد".
يحمل موظفو الانتخابات في مركز اقتراع متنقل، يرتدون زياً واقياً، صناديق الاقتراع أثناء زيارتهم للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي لجمع أصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في صوفيا 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
منظمة الصحة العالمية تكشف عن 80 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 11 دولة
21 مايو, 11:50 GMT
وأشار إلى أنه بمجرد تأكيد وجود حالات اشتباه تم إعطاء تعليمات مركزية لمختلف المختبرات الوطنية للقيام بالأبحاث اللازمة.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن حالات الاشتباه، مؤكدة أن الأشخاص المعنيين يتمتعون بحالة صحية جيدة ويخضعون للمراقبة الطبية في انتظار ظهور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية الجارية.
ولم تعلن وزارة الصحة المغربية عن هوية الأشخاص ولا عن المدينة التي كانوا فيها.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيه المملكة عن حالات اشتباه بجدري القرود منذ بدأ الحديث عن انتشار حالات الإصابة في عدد من بلدان العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала