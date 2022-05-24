https://arabic.sputniknews.com/20220524/حذرت-من-أمر-خطير-أول-تعليق-للسعودية-بعد-تراجع-حزب-الله-في-الانتخابات-1062662480.html
حذرت من "أمر خطير"... أول تعليق للسعودية بعد تراجع حزب الله في الانتخابات
حذرت من "أمر خطير"... أول تعليق للسعودية بعد تراجع حزب الله في الانتخابات
اعتبر وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان أن "انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير"، مشددا على ضرورة الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T15:39+0000
2022-05-24T15:39+0000
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وأضاف الوزير خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" في سويسرا، أن على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة، مضيفا أن "التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين".وحول نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال الأمير فيصل إنها "قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك".يذكر أن الانتخابات الأخيرة، شهدت خسارة حزب الله الأغلبية البرلمانية التي حققها هو وحلفاؤه في عام 2018، وهو ما يراه محللون أحد الأخبار السارة والانتصارات غير المباشرة للسعودية، إذ يتيح لها ذلك فرصة جديدة لإعادة توطيد النفوذ في بيروت.ومع ذلك، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن النفوذ الكبير لـ"حزب الله" في لبنان يعني أن حلفاء إيران لن يفقدوا قوتهم، مضيفا: "من السابق لأوانه القول إن هذا التصويت سيترتب عليه ضعف جماعة قوية ومؤثرة مثل حزب الله في لبنان أو ضعف موقف إيران في الشرق الأوسط".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/ضربة-غير-متوقعة-لـحزب-الله-في-الانتخابات-مسؤول-إيراني-يعلق-والسعودية-تراقب-1062447385.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار السعودية اليوم
حذرت من "أمر خطير"... أول تعليق للسعودية بعد تراجع حزب الله في الانتخابات
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اعتبر وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان أن "انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير"، مشددا على ضرورة الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" في سويسرا، أن على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة، مضيفا أن "التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين".
وحول نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال الأمير فيصل إنها "قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك".
وحول ما يمكن أن تقدمه المملكة للبنان قال: "نحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك، وإذا قام اللبنانيون بالإصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله".
يذكر أن الانتخابات الأخيرة، شهدت خسارة حزب الله
الأغلبية البرلمانية التي حققها هو وحلفاؤه في عام 2018، وهو ما يراه محللون أحد الأخبار السارة والانتصارات غير المباشرة للسعودية، إذ يتيح لها ذلك فرصة جديدة لإعادة توطيد النفوذ في بيروت.
ومع ذلك، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن النفوذ الكبير لـ"حزب الله" في لبنان يعني أن حلفاء إيران لن يفقدوا قوتهم، مضيفا: "من السابق لأوانه القول إن هذا التصويت سيترتب عليه ضعف جماعة قوية ومؤثرة مثل حزب الله في لبنان أو ضعف موقف إيران في الشرق الأوسط".