https://arabic.sputniknews.com/20220524/حميدتي-يوجه-بالإسراع-في-إنشاء-ثلاث-محطات-مياه-نيلية-جديدة-1062654518.html
حميدتي يوجه بالإسراع في إنشاء ثلاث محطات مياه نيلية جديدة
حميدتي يوجه بالإسراع في إنشاء ثلاث محطات مياه نيلية جديدة
وجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بضرورة الإسراع في إنشاء ثلاث محطات نيلية جديدة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:50+0000
2022-05-24T12:50+0000
2022-05-24T12:50+0000
أخبار السودان اليوم
نهر النيل
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن دقلو تسلم ملفات ودراسات لإنشاء ثلاث محطات نيلية جديدة، ووجه بسرعة تنفيذها، لمعالجة النقص المائي الذي تعاني منه ولاية الخرطوم.وتضمنت توجيهات دقلو ضرورة "بدء العمل فوراً في توسعة بعض المحطات النيلية القائمة، خاصة المرحلة الثانية لمحطات سوبا وأمدرمان والخرطوم".وبخصوص المحطات الثلاث أوضحت الوكالة أنها تضم محطة أبو سعد لتغطية الناحية الجنوبية من أحياء أم درمان، ومحطة أم دوم لتغطية شرق النيل، ومحطة الخوجلاب للجزء الشمالي من محلية بحري.وعلل الوالي تدني الإمداد المائي إلى "البرمجة المعلنة من قبل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء التي أثرت في تدني إنتاجية انسياب الإمداد المائي من الآبار والمحطات النيلية".
https://arabic.sputniknews.com/20210818/مصدر-مسؤول-لـسبوتنيك-نحو-16-محطة-لإنتاج-المياه-بولاية-الخرطوم-تدخل-إضرابا-عاما-1049873663.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم, نهر النيل
حميدتي يوجه بالإسراع في إنشاء ثلاث محطات مياه نيلية جديدة
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وجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بضرورة الإسراع في إنشاء ثلاث محطات نيلية جديدة.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية
، فإن دقلو تسلم ملفات ودراسات لإنشاء ثلاث محطات نيلية جديدة، ووجه بسرعة تنفيذها، لمعالجة النقص المائي الذي تعاني منه ولاية الخرطوم.
وتضمنت توجيهات دقلو ضرورة "بدء
العمل فوراً في توسعة بعض المحطات النيلية القائمة، خاصة المرحلة الثانية لمحطات سوبا وأمدرمان والخرطوم".
توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني جاءت خلال اجتماع له مع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في حضور وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود ومدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس محمد علي العجب.
وبخصوص المحطات الثلاث أوضحت الوكالة أنها تضم محطة أبو سعد لتغطية الناحية الجنوبية من أحياء أم درمان، ومحطة أم دوم لتغطية شرق النيل، ومحطة الخوجلاب للجزء الشمالي من محلية بحري.
وفي الاجتماع قدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، تقريرا عن الوضع المائي للولاية، متضمنا وسائل معالجته من صيانة الآبار المتعطلة وإدخال آبار جديدة للخدمة.
وعلل الوالي تدني الإمداد المائي إلى "البرمجة المعلنة من قبل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء التي أثرت في تدني إنتاجية انسياب الإمداد المائي من الآبار والمحطات النيلية".