https://arabic.sputniknews.com/20220524/خبراء-يبينون-أهداف-الجولة-الأمريكية-في-بلدان-وسط-آسيا-أحدها-النفط-1062650886.html

خبراء يبينون أهداف الجولة الأمريكية في بلدان وسط آسيا... أحدها النفط

خبراء يبينون أهداف الجولة الأمريكية في بلدان وسط آسيا... أحدها النفط

ترسل الولايات المتحدة دبلوماسييها في جولة إلى بلدان آسيا الوسطى، في غضون 5 أيام، من 23 مايو/أيار إلى 27 مايو، وسيزور الأمريكيون كازاخستان وقيرغيزستان... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T11:42+0000

2022-05-24T11:42+0000

2022-05-24T11:42+0000

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وتعتبر آسيا أهم منطقة في السياسة الخارجية لواشنطن، حيث يتفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن شخصيًا العلاقات مع الحلفاء في دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى طول طريق رحلته يدلي بتصريحات نارية حول الصين، الخصم الجيوسياسي الرئيسي للولايات المتحدة، حسبما ذكرته صحيفة "غازيتا. رو"، يوم أمس الاثنين.ومع ذلك، لا تقتصر آسيا على المساحة الجيوسياسية للمحيط الهادئ، ففي الولايات المتحدة، يتفهمون ذلك ويتوزعون على عدة جبهات في آنٍ واحد.ويرأس المجموعة مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، ويضم الوفد أيضا ممثلين عن البنتاغون ومجلس الأمن القومي والمؤسسة الدولية لتمويل التنمية ووكالة التنمية الدولية.وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة هو تعزيز العلاقات مع دول آسيا الوسطى وتعزيز الجهود المشتركة "لخلق بيئة أكثر أمانًا".وفي الوقت نفسه، يخطط ممثلو الولايات المتحدة مناقشة مشاكلهم الخاصة مع كل دولة على حدة.ففي قيرغيزستان، سيثير الأمريكيون قضية القيم المشتركة والثقافة المحلية والتنمية الاقتصادية، وسيتحدث الوفد في أوزبكستان عن أهمية تمكين المرأة، كما سيتم مناقشة مشاكل اللاجئين الأفغان في طاجيكستان، كما يريد الأمريكيون في كازاخستان مناقشة قضايا حقوق الإنسان، حسب نفس المصدر.وبدأ النقاش حول استراتيجية الولايات المتحدة في آسيا الوسطى في فبراير/شباط 2022، وقالت الدبلوماسية الأمريكية ليزلي فيغيري في ذلك الوقت إن واشنطن بحاجة إلى "إعادة النظر في نهجها تجاه المنطقة" في ضوء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.وبحسب فيغيري، فإن "الولايات المتحدة بحاجة للعودة إلى المنطقة بأسرع ما يمكن"، إذ إن الدول المحلية قلقة من نشاط حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، والتي تسيطر على جزء كبير من أفغانستان، كما جذبت اضطرابات يناير/كانون الثاني من العام الحالي، في كازاخستان انتباه الدبلوماسية الأمريكية.وعلى الرغم من أن واشنطن تتحدث علنًا عن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في المنطقة، إلا أن الدبلوماسية الأمريكية "تركز سرًا" على مواجهة النفوذ الروسي والصيني في آسيا الوسطى.ووفقًا لستانيسلاف بريتشين، كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، فليس من المستغرب أن تقرر الولايات المتحدة القيام بهذه الرحلة الدبلوماسية الآن.وأضاف: "فعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، تحاول الولايات المتحدة إقناع أكبر عدد من الدول بالانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، أو منع مشاركة الدول في الالتفاف على العقوبات".كما اعترف الخبير بأنه من المهم الآن بالنسبة للدول الغربية ألا تقترب جمهوريات آسيا الوسطى في الظروف الحالية من روسيا ولا تدعمها في "موقفها الحرج".وتكهن الخبير بفشل المحاولات الأمريكية بتحقيق ذلك بسبب ارتباط أعضاء رابطة الدول المستقلة وعمق علاقاتها مع روسيا.المصلحة الأمريكية في باطن الأرضتحدد وثيقة خاصة مصممة للفترة من 2019 إلى 2025 استراتيجية الولايات المتحدة في آسيا الوسطى.وتهتم الولايات المتحدة بشكل خاص بموارد المنطقة، فوفقًا لبعض البيانات، يتركز حوالي 7.2% من موارد النفط في العالم و 7% من موارد الغاز في منطقة آسيا الوسطى.وفي ظل الظروف الحالية، عندما تسعى الدول جاهدة لتقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية، فيمكن للموارد الطبيعية في آسيا الوسطى أن تلعب دورًا مهمًا في حل هذه المشكلة.وأشار الخبير في مركز دراسات "أفغانستان المعاصر"، أندريه سيرينكو، إلى أن الولايات المتحدة كانت "دائمًا مهتمة ببلدان آسيا الوسطى".وأضاف: "حتى عندما كان الأمريكيون يغادرون أفغانستان، حاولوا التفاوض مع بعض الدول بشأن التعاون المحتمل فيما يتعلق بالسيطرة على أفغانستان، إلا أن الأمر لم ينجح".ووفقًا له، عادت الولايات المتحدة إلى المنطقة مرة أخرى، حيث غيّر الصراع الروسي الأوكراني الوضع في منطقة الاتحاد السوفييتي سابقا.وفقًا لأندري غروزين، رئيس قسم آسيا الوسطى وكازاخستان في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة، فمن غير المرجح أن تحاول الولايات المتحدة جذب دول آسيا الوسطى إلى جانبها في المواجهة مع روسيا.موسكو تراقبويعتقد قسطنطين زاتولين، النائب الأول لرئيس لرئس لجنة رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما أنه "من المتوقع أن تزور وفود القوى الأجنبية بشكل متكرر دولًا تقع على طول محيط الحدود الروسية، وخاصة بناءً على رغبتهم المعلنة رسميًا في منع روسيا من الانتصار".وأردف: "نحن بحاجة إلى أن نكون مبادرين، تأسست الدول الحديثة في آسيا الوسطى منذ 30 عامًا على الأقل، ويرأسها أشخاص راشدون ويجب أن يدركوا جيدًا أنهم، مع كل رغبتهم في البقاء على الحياد، لن يكونوا قادرين على القيام بذلك، نظرًا لجميع روابطنا".ويعتقد النائب أيضًا أنه "إذا قررت هذه الدول النأي بنفسها عن روسيا، فقد ترفض موسكو أيضًا أي التزامات".وتابع زاتولين: "حتى وقت قريب، كنا نفي دائمًا بالتزاماتنا، سواء كان الأمر يتعلق بالتهديدات المحتملة من أفغانستان، أو كان الأمر يتعلق بالاضطرابات في كازاخستان، فقد أظهرنا دائمًا استجابة، ومن ناحية أخرى، ليست هناك حاجة لانتقاد دول رابطة الدول المستقلة بوقاحة عندما تحتفظ بعلاقات مع خصومنا، المهم بشكل رئيسي هو أن لا تضر هذه العلاقات بنا".

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