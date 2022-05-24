https://arabic.sputniknews.com/20220524/دبلوماسي-إيراني-صمت-بعض-الحكومات-تجاه-عمليات-الاغتيال-مدان-كفعل-الإرهاب-نفسه-1062653912.html

دبلوماسي إيراني: صمت بعض الحكومات تجاه عمليات الاغتيال مدان كفعل الإرهاب نفسه

دبلوماسي إيراني: صمت بعض الحكومات تجاه عمليات الاغتيال مدان كفعل الإرهاب نفسه

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، إن الصمت تجاه عمليات الاغتيال مدان كفل الإرهاب نفسه. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T12:43+0000

2022-05-24T12:43+0000

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وأوضح الدبلوماسي الإيراني في تصريحات له خلال زيارته أسرة الضابط في الحرس الثوري المغتال حسن صياد خدايي، بأن "التزام بعض الحكومات الصمت تجاه الاغتيال يعد مكافاة للإرهابيين وما دام الإرهابيون يأملون بتلقي المكافأة فإن الإرهاب لن تجتث جذوره".وأشار باقر كني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إلى أن هناك "ازدواجية سياسة لدى بعض الحكومات الغربية تجاه ظاهرة الإرهاب"، وتابع: "بالقدر الذي يكون فيه الإرهاب مدانا فإن التزام الصمت تجاه عمليات الاغتيال مدان أيضا".وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن "هذه الاغتيالات ليس لها أي تاثير على سياسة إيران في المكافحة الشاملة للإرهاب في المنطقة"، مضيفا: "لا شك أن سياسة إيران الصانعة للاستقرار والأمن والمناهضة للإرهاب ستستمر أقوى من الماضي".وشدد على أن وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، في وقت سابق اليوم، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق "القدس" بالحرس، إسماعيل قاآني.واتهمت السلطت الإيرانية، أمس الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".كما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة"، مضيفا أن "مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

https://arabic.sputniknews.com/20220524/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يجدد-تهديده-دماء-خدائي-لن-تبقى-دون-رد-1062647335.html

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