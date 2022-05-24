https://arabic.sputniknews.com/20220524/دورة-تكوينية-لمحققين-جزائريين-تحت-إشراف-آف-بي-آي-1062655250.html
دورة تكوينية لمحققين جزائريين تحت إشراف "آف بي آي"
دورة تكوينية لمحققين جزائريين تحت إشراف "آف بي آي"
كشفت السفيرة الأمريكية، لدى الجزائر إليزابيث مور اوبين، عن إطلاق مؤتمر تكويني لفائدة القضاة والمحققين الجزائريين في مجال مكافحة الفساد بإشراف مكتب التحقيقات... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:54+0000
2022-05-24T12:54+0000
2022-05-24T12:54+0000
العالم العربي
الجزائر
أف بي آي
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وقالت السفيرة الأمريكية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تم إطلاق مؤتمر يدوم 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء، سيشارك فيه حوالي 40 محققا ومدعيا وقاضيا جزائريا.هذا وقالت إليزابيث مور أوبين، في وقت سابق، إن العلاقات بين الجزائر وأمريكا "قوية" و"مهمة" و"سنستمر في تقويتها وتعميقها من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي" المقبل.وتابعت أوبين، أن "العمل المشترك بين البلدين، دليل على نوعية العلاقات العميقة والواسعة التي يتشاركها البلدان"، مؤكدة "استمرارها في العمل على تقوية وتعميق هذه العلاقات، وهو مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أف بي آي
دورة تكوينية لمحققين جزائريين تحت إشراف "آف بي آي"
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كشفت السفيرة الأمريكية، لدى الجزائر إليزابيث مور اوبين، عن إطلاق مؤتمر تكويني لفائدة القضاة والمحققين الجزائريين في مجال مكافحة الفساد بإشراف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "آف بي آي".
وقالت السفيرة الأمريكية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تم إطلاق مؤتمر يدوم 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء، سيشارك فيه حوالي 40 محققا ومدعيا وقاضيا جزائريا.
وأشارت إلى أن المشاركين سيعملون مع خبراء من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "آف بي آي" للتعرف على تقنيات التحقيق لملاحقة جرائم غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
هذا وقالت إليزابيث مور أوبين، في وقت سابق، إن العلاقات بين الجزائر وأمريكا "قوية" و"مهمة" و"سنستمر في تقويتها وتعميقها من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي" المقبل.
وتابعت أوبين، أن "العمل المشترك بين البلدين، دليل على نوعية العلاقات العميقة والواسعة التي يتشاركها البلدان"، مؤكدة "استمرارها في العمل على تقوية وتعميق هذه العلاقات، وهو مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة".