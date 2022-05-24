https://arabic.sputniknews.com/20220524/رئيس-البرلمان-الإيراني-اغتيال-خدائي-عمل-إرهابي-يكشف-مجددا-وحشية-الكيان-الصهيوني-1062641525.html

رئيس البرلمان الإيراني: اغتيال خدائي عمل إرهابي يكشف مجددا وحشية الكيان الصهيوني

رئيس البرلمان الإيراني: اغتيال خدائي عمل إرهابي يكشف مجددا وحشية الكيان الصهيوني

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن "وقوع الحادث الإرهابي باغتيال الضابط في الحرس الثوري صياد خدائي، فضح مرة أخرى صورة الكيان... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T06:21+0000

2022-05-24T06:21+0000

2022-05-24T06:21+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقدم قاليباف، في بيان له، التعزية باغتيال الضابط في الحرس الثوري المدافع عن المقدسات، معتبرا الإسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بالعملية مطلبا للشعب الإيراني، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "الأعداء عمي القلوب، لجأوا إلى هذه الإجراءات البائسة الخارجة عن المعايير الدولية والإنسانية، ولا شك أنها لن تنفعهم شيئا"، لافتا إلى أن "خدائي نال وسام الشهادة بعد سنوات مديدة من الجهاد في سبيل مبادئ الثورة والقيم الإسلامية وشعائر أهل البيت".وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على "ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الجمهورية الإسلامية الإجراءات اللازمة للكشف عن الضالعين في هذا الحادث الإرهابي ومعاقبة المنفذين ومن يوجه لهم الأوامر".واتهمت السلطت الإيرانية، أمس الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال في وقت سابق إن "الجميع يعلم أن إيران سننتقم لدم اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي"، مؤكدا أن "الرد سيكون قاسيا".وقال سلامي، في كلمة له: "عملية استشهاد خدائي الشريرة لن تمر دون رد"، مؤكدا أن "رد فعل الحرس الثوري سيكون قاسيا ومؤسفا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة"، مضيفا: "أن مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/رئيس-الأركان-العامة-في-الجيش-الإيراني-اغتيال-خدائي-لن-يمر-دون-رد-بالتأكيد-1062639110.html

https://arabic.sputniknews.com/20220523/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-طريقه-رده-على-اغتيال-ضابطه-صياد-خدائي-1062623408.html

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