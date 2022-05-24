https://arabic.sputniknews.com/20220524/رسميا-الدوري-الإنجليزي-يوافق-على-بيع-تشيلسي-إلى-الأمريكي-تود-بويلي-1062669720.html
رسميا... الدوري الإنجليزي يوافق على بيع تشيلسي إلى الأمريكي تود بويلي
رسميا... الدوري الإنجليزي يوافق على بيع تشيلسي إلى الأمريكي تود بويلي
وافقت رابطة الدوري الإنجليزي على نقل ملكية نادي تشيلسي إلى رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T19:06+0000
2022-05-24T19:06+0000
2022-05-24T19:06+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي
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وقالت الرابطة في بيان إن "مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وافق اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل اتحاد تود بويلي / كليرليك".وأوضحت أن "مجلس الإدارة أجرى اختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز (OADT) على جميع العروض المحتملة".وأشارت إلى أن "تشيلسي سيعمل الآن مع الجهات ذات الصلة للحصول على التراخيص اللازمة لإتمام عملية نقل الملكية".وأكدت أن "الصفقة لن تحسم نهائياً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية".كان تشيلسي قد قرر طرح أسهم النادي للبيع بعد أزمة المالك الروسي رومان أبراموفيتش، حيث فرضت الحكومة البريطانية عقوبات مغلظة عليه في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقدم رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي عرضا للظفر بنادي تشيلسي، مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار)، وهو العرض الذي تلقى الضوء الأخضر اليوم من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/رسميا-تشيلسي-يعلن-انتقال-ملكية-النادي-من-أبراموفيتش-إلى-مالك-جديد-1061940928.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي
رسميا... الدوري الإنجليزي يوافق على بيع تشيلسي إلى الأمريكي تود بويلي
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وافقت رابطة الدوري الإنجليزي على نقل ملكية نادي تشيلسي إلى رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي.
وقالت الرابطة في بيان
إن "مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وافق اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل اتحاد تود بويلي / كليرليك".
وأوضحت أن "مجلس الإدارة أجرى اختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز (OADT) على جميع العروض المحتملة".
وأشارت إلى أن "تشيلسي سيعمل الآن مع الجهات ذات الصلة للحصول على التراخيص اللازمة لإتمام عملية نقل الملكية".
وأكدت أن "الصفقة لن تحسم نهائياً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية".
كان تشيلسي
قد قرر طرح أسهم النادي للبيع بعد أزمة المالك الروسي رومان أبراموفيتش، حيث فرضت الحكومة البريطانية عقوبات مغلظة عليه في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقدم رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي عرضا للظفر بنادي تشيلسي، مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار)، وهو العرض الذي تلقى الضوء الأخضر اليوم من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز.