عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/رغم-تعرضها-لضغوط-عالمية-الرياض-لن-نشارك-في-فرض-عقوبات-على-موسكو-1062658110.html
رغم تعرضها لضغوط عالمية... الرياض: لن نشارك في فرض عقوبات على موسكو
رغم تعرضها لضغوط عالمية... الرياض: لن نشارك في فرض عقوبات على موسكو
قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إن بلاده لن تنتهج سياسة العقوبات التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T13:52+0000
2022-05-24T13:52+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062657964_55:0:1280:689_1920x0_80_0_0_15c6c3a9634d5e60381659129f8aed62.png
وصرّح فيصل الإبراهيم خلال مقابلة مع صحيفة نيكيي اليابانية بأنّ "السعودية لا تنوي اختيار أي من روسيا أوأوكرانيا" مشيرا إلى أنّ "المملكة لديها علاقات تجارية قوية مع كلتا الدولتين"، مضيفا "مسألة الانضمام إلى فرض العقوبات تبقى أحادية الجانب".كما نوّه المسؤول السعودي إلى أن "مجموعة عمل "أوبك+" بمشاركة روسيا تلعب دورا هاما في الزيادة الحادة في إنتاج النفط مما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل محسوس"، مؤكدا أنه لولا منظمة "أوبك+"، لكانت أسعار النفط مرتفعة بشكل أكبر.وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد السعودي أن "فوائض الإيرادات النفطية سيتم إنفاقها على مجال التكنولوجيا وتطوير الطاقة المتجددة، وذلك سعيا للتخلص من الاعتماد على البترول".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062657964_361:0:1280:689_1920x0_80_0_0_f60cb6217daaa0c9df24c016e0ae45e0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صور, وسائط متعددة

رغم تعرضها لضغوط عالمية... الرياض: لن نشارك في فرض عقوبات على موسكو

13:52 GMT 24.05.2022
السعودية لن تنتخ سياسة العصا
السعودية لن تنتخ سياسة العصا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إن بلاده لن تنتهج سياسة العقوبات التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا.
وصرّح فيصل الإبراهيم خلال مقابلة مع صحيفة نيكيي اليابانية بأنّ "السعودية لا تنوي اختيار أي من روسيا أوأوكرانيا" مشيرا إلى أنّ "المملكة لديها علاقات تجارية قوية مع كلتا الدولتين"، مضيفا "مسألة الانضمام إلى فرض العقوبات تبقى أحادية الجانب".
كما نوّه المسؤول السعودي إلى أن "مجموعة عمل "أوبك+" بمشاركة روسيا تلعب دورا هاما في الزيادة الحادة في إنتاج النفط مما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل محسوس"، مؤكدا أنه لولا منظمة "أوبك+"، لكانت أسعار النفط مرتفعة بشكل أكبر.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد السعودي أن "فوائض الإيرادات النفطية سيتم إنفاقها على مجال التكنولوجيا وتطوير الطاقة المتجددة، وذلك سعيا للتخلص من الاعتماد على البترول".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала