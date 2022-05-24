https://arabic.sputniknews.com/20220524/رغم-تعرضها-لضغوط-عالمية-الرياض-لن-نشارك-في-فرض-عقوبات-على-موسكو-1062658110.html
رغم تعرضها لضغوط عالمية... الرياض: لن نشارك في فرض عقوبات على موسكو
رغم تعرضها لضغوط عالمية... الرياض: لن نشارك في فرض عقوبات على موسكو
قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إن بلاده لن تنتهج سياسة العقوبات التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T13:52+0000
2022-05-24T13:52+0000
2022-05-24T13:52+0000
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وصرّح فيصل الإبراهيم خلال مقابلة مع صحيفة نيكيي اليابانية بأنّ "السعودية لا تنوي اختيار أي من روسيا أوأوكرانيا" مشيرا إلى أنّ "المملكة لديها علاقات تجارية قوية مع كلتا الدولتين"، مضيفا "مسألة الانضمام إلى فرض العقوبات تبقى أحادية الجانب".كما نوّه المسؤول السعودي إلى أن "مجموعة عمل "أوبك+" بمشاركة روسيا تلعب دورا هاما في الزيادة الحادة في إنتاج النفط مما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل محسوس"، مؤكدا أنه لولا منظمة "أوبك+"، لكانت أسعار النفط مرتفعة بشكل أكبر.وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد السعودي أن "فوائض الإيرادات النفطية سيتم إنفاقها على مجال التكنولوجيا وتطوير الطاقة المتجددة، وذلك سعيا للتخلص من الاعتماد على البترول".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صور, وسائط متعددة
رغم تعرضها لضغوط عالمية... الرياض: لن نشارك في فرض عقوبات على موسكو
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قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إن بلاده لن تنتهج سياسة العقوبات التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا.
وصرّح فيصل الإبراهيم خلال مقابلة مع صحيفة نيكيي اليابانية بأنّ "السعودية لا تنوي اختيار أي من روسيا أوأوكرانيا" مشيرا إلى أنّ "المملكة لديها علاقات تجارية قوية مع كلتا الدولتين"، مضيفا "مسألة الانضمام إلى فرض العقوبات تبقى أحادية الجانب".
كما نوّه المسؤول السعودي إلى أن "مجموعة عمل "أوبك+" بمشاركة روسيا تلعب دورا هاما في الزيادة الحادة في إنتاج النفط مما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل محسوس"، مؤكدا أنه لولا منظمة "أوبك+"، لكانت أسعار النفط مرتفعة بشكل أكبر.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد السعودي أن "فوائض الإيرادات النفطية سيتم إنفاقها على مجال التكنولوجيا وتطوير الطاقة المتجددة، وذلك سعيا للتخلص من الاعتماد على البترول".