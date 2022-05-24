https://arabic.sputniknews.com/20220524/روسيا-تتحسب-كثيرا-قبل-الإقدام-على-استئناف-العلاقات-مع-الغرب-1062646146.html
روسيا تتحسب كثيرا قبل الإقدام على استئناف العلاقات مع الغرب
روسيا تتحسب كثيرا قبل الإقدام على استئناف العلاقات مع الغرب
إذا أراد الغرب أن يستأنف العلاقات مع روسيا فسوف تتحسب روسيا كثيرا لتقرر ما إذا كانت بحاجة إلى ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:00+0000
2022-05-24T09:00+0000
2022-05-24T09:00+0000
روسيا
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062645958_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_17608f9ac229d81af594d3ef52a23dac.jpg
وعبر لافروف خلال لقائه بطلاب المدرسة التي تحمل اسم بريماكوف، رئيس وزراء روسيا ووزير خارجيتها سابقا، عن اعتقاده بأن الدول الغربية ستتوجه إلى رفع القيود عن التعامل مع روسيا عندما تقتنع بأن روسيا تظل قائمة، وتزداد قوة عاما بعد عام.ووضعت الدول الغربية المزيد من القيود على التعامل مع روسيا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني الذي يحيطه الغرب برعايته.ورد لافروف على السياسيين الغربيين الذين يدعون إلى ضرورة إلحاق الهزيمة بروسيا في ساحة القتال في أوكرانيا، قائلا "إنهم يجهلون حقائق التاريخ ولا يعرفون ما هي روسيا".وأضاف أنه يعتقد بأن الغرب سيضطر إلى الإقرار بعدم جواز التطاول على مصالح الروس أينما عاشوا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062645958_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_8816eaa424745fda2a4ab570f22d48e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
روسيا تتحسب كثيرا قبل الإقدام على استئناف العلاقات مع الغرب
تابعنا عبر
إذا أراد الغرب أن يستأنف العلاقات مع روسيا فسوف تتحسب روسيا كثيرا لتقرر ما إذا كانت بحاجة إلى ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وعبر
لافروف خلال لقائه بطلاب المدرسة التي تحمل اسم بريماكوف، رئيس وزراء روسيا ووزير خارجيتها سابقا، عن اعتقاده بأن الدول الغربية ستتوجه إلى رفع القيود عن التعامل مع روسيا عندما تقتنع بأن روسيا تظل قائمة، وتزداد قوة عاما بعد عام.
ووضعت الدول الغربية المزيد من القيود على التعامل مع روسيا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم الأوكراني الذي يحيطه الغرب برعايته.
ورد لافروف على السياسيين الغربيين الذين يدعون إلى ضرورة إلحاق الهزيمة بروسيا في ساحة القتال في أوكرانيا، قائلا "إنهم يجهلون حقائق التاريخ ولا يعرفون ما هي روسيا".
وأضاف أنه يعتقد بأن الغرب سيضطر إلى الإقرار بعدم جواز التطاول على مصالح الروس أينما عاشوا.