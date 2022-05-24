عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/زيلينسكي-يقول-إن-السلطات-الأوكرانية-احتاطت-لاحتمال-مصرعه-1062651443.html
زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مصرعه
زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مصرعه
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن وجود خطة للعمل في حال مصرع رئيس الجمهورية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:47+0000
2022-05-24T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c2469c8d969e23d1e3dbe910426963e.jpg
ونقلت وكالة أنباء "إر بي كا" عن زيلينسكي قوله إن السلطات الأوكرانية تملك خطة العمل في حال مصرع أي من كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية.وقال زيلينسكي في حديثه عبر الفيديو لـ"البيت الأوكراني" في مدينة دافوس السويسرية إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية استعدت لاحتمال كهذا، إذ تم الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس البرلمان.وقد زعم زيلينسكي في 2 مايو/أيار أنه تعرض لعشر محاولات اغتيال .وما فتئ زيلينسكي ومكتبه ينفيان صحة ما تعلنه مصادر إعلامية من أنه غادر بلده منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_edad20b3f56a3ff8dab3a6d0a10ae54b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مصرعه

11:47 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن وجود خطة للعمل في حال مصرع رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة أنباء "إر بي كا" عن زيلينسكي قوله إن السلطات الأوكرانية تملك خطة العمل في حال مصرع أي من كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وقال زيلينسكي في حديثه عبر الفيديو لـ"البيت الأوكراني" في مدينة دافوس السويسرية إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية استعدت لاحتمال كهذا، إذ تم الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس البرلمان.
وقد زعم زيلينسكي في 2 مايو/أيار أنه تعرض لعشر محاولات اغتيال .
وما فتئ زيلينسكي ومكتبه ينفيان صحة ما تعلنه مصادر إعلامية من أنه غادر بلده منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала