https://arabic.sputniknews.com/20220524/زيلينسكي-يقول-إن-السلطات-الأوكرانية-احتاطت-لاحتمال-مصرعه-1062651443.html
زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مصرعه
زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مصرعه
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن وجود خطة للعمل في حال مصرع رئيس الجمهورية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T11:47+0000
2022-05-24T11:47+0000
2022-05-24T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c2469c8d969e23d1e3dbe910426963e.jpg
ونقلت وكالة أنباء "إر بي كا" عن زيلينسكي قوله إن السلطات الأوكرانية تملك خطة العمل في حال مصرع أي من كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية.وقال زيلينسكي في حديثه عبر الفيديو لـ"البيت الأوكراني" في مدينة دافوس السويسرية إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية استعدت لاحتمال كهذا، إذ تم الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس البرلمان.وقد زعم زيلينسكي في 2 مايو/أيار أنه تعرض لعشر محاولات اغتيال .وما فتئ زيلينسكي ومكتبه ينفيان صحة ما تعلنه مصادر إعلامية من أنه غادر بلده منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061860175_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_edad20b3f56a3ff8dab3a6d0a10ae54b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقول إن السلطات الأوكرانية احتاطت لاحتمال مصرعه
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن وجود خطة للعمل في حال مصرع رئيس الجمهورية.
ونقلت
وكالة أنباء "إر بي كا" عن زيلينسكي قوله إن السلطات الأوكرانية تملك خطة العمل في حال مصرع أي من كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وقال زيلينسكي في حديثه عبر الفيديو لـ"البيت الأوكراني" في مدينة دافوس السويسرية إن المؤسسة الحاكمة الأوكرانية استعدت لاحتمال كهذا، إذ تم الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات رئيس البرلمان.
وقد زعم زيلينسكي في 2 مايو/أيار أنه تعرض لعشر محاولات اغتيال .
وما فتئ زيلينسكي ومكتبه ينفيان صحة ما تعلنه مصادر إعلامية من أنه غادر بلده منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014.