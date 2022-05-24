https://arabic.sputniknews.com/20220524/زيلينسكي-يكشف-شرط-استئناف-المفاوضات-بين-كييف-وموسكو-1062674770.html

زيلينسكي يكشف شرط استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو

زيلينسكي يكشف شرط استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو

أكد الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي أن عودة المفاوضات بين كييف وموسكو لن تكون إلا بعد إعادة أوكرانيا للأراضي، التي فقدت السيطرة عليها نتيجة للعملية العسكرية... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T20:44+0000

2022-05-24T20:44+0000

2022-05-24T20:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

مفاوضات

روسيا

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وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة NHK التلفزيونية اليابانية. "بالطبع، يجب أن نعيد كل أراضينا. لكن من المرجح أن تكون مرتبطة بالضحايا. بادئ ذي بدء، نخطط لإعادة المناطق إلى الدولة قبل 24 فبراير وبعد ذلك سنجلس على طاولة المفاوضات".هذا وأكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، يوم الأحد، أن تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية حدث بمبادرة من أوكرانيا، مشددا على أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات.وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية، إن تجميد المحادثات هو بمبادرة من الجانب الأوكراني بالكامل.وبين ميدينسكي أنه من أجل "عقد اجتماع قمة بين الرئيسين، يلزم التحضير الجاد. أي أن الوثائق ذات الدرجة العالية من التحضير مطلوبة"."يجب أن يجتمع رئيسا الدولتين للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة".وأشار ميدينسكي إلى أنه قبل شهر سلم الجانب الروسي إلى الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف المبدئية فيها.وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا, مفاوضات, روسيا