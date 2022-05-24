عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/زيلينسكي-يكشف-شرط-استئناف-المفاوضات-بين-كييف-وموسكو-1062674770.html
زيلينسكي يكشف شرط استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو
زيلينسكي يكشف شرط استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو
أكد الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي أن عودة المفاوضات بين كييف وموسكو لن تكون إلا بعد إعادة أوكرانيا للأراضي، التي فقدت السيطرة عليها نتيجة للعملية العسكرية... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T20:44+0000
2022-05-24T20:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
مفاوضات
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2581c0f3b1b3d895be37945ce609e31.jpg
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة NHK التلفزيونية اليابانية. "بالطبع، يجب أن نعيد كل أراضينا. لكن من المرجح أن تكون مرتبطة بالضحايا. بادئ ذي بدء، نخطط لإعادة المناطق إلى الدولة قبل 24 فبراير وبعد ذلك سنجلس على طاولة المفاوضات".هذا وأكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، يوم الأحد، أن تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية حدث بمبادرة من أوكرانيا، مشددا على أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات.وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية، إن تجميد المحادثات هو بمبادرة من الجانب الأوكراني بالكامل.وبين ميدينسكي أنه من أجل "عقد اجتماع قمة بين الرئيسين، يلزم التحضير الجاد. أي أن الوثائق ذات الدرجة العالية من التحضير مطلوبة"."يجب أن يجتمع رئيسا الدولتين للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة".وأشار ميدينسكي إلى أنه قبل شهر سلم الجانب الروسي إلى الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف المبدئية فيها.وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a20c51f88c592a60f01c410194e04aab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, مفاوضات, روسيا

زيلينسكي يكشف شرط استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو

20:44 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي أن عودة المفاوضات بين كييف وموسكو لن تكون إلا بعد إعادة أوكرانيا للأراضي، التي فقدت السيطرة عليها نتيجة للعملية العسكرية الخاصة من قبل روسيا.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة NHK التلفزيونية اليابانية. "بالطبع، يجب أن نعيد كل أراضينا. لكن من المرجح أن تكون مرتبطة بالضحايا. بادئ ذي بدء، نخطط لإعادة المناطق إلى الدولة قبل 24 فبراير وبعد ذلك سنجلس على طاولة المفاوضات".
هذا وأكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، يوم الأحد، أن تجميد المفاوضات الروسية الأوكرانية حدث بمبادرة من أوكرانيا، مشددا على أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات.
وقال ميدينسكي في مقابلة مع قناة "ONT" التلفزيونية البيلاروسية، إن تجميد المحادثات هو بمبادرة من الجانب الأوكراني بالكامل.
وشدد ميدينسكي على أن "روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات بما في ذلك على أعلى المستويات... هذا ما أكده (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا".
وبين ميدينسكي أنه من أجل "عقد اجتماع قمة بين الرئيسين، يلزم التحضير الجاد. أي أن الوثائق ذات الدرجة العالية من التحضير مطلوبة".
"يجب أن يجتمع رئيسا الدولتين للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة".
وأشار ميدينسكي إلى أنه قبل شهر سلم الجانب الروسي إلى الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف المبدئية فيها.
"كنا نعتزم المضي قدما. ومع ذلك، منذ ذلك الحين لم تكن هناك رغبة من جانب أوكرانيا بمواصلة الحوار. ولم يؤكدوا رسميا حتى مشروع الاتفاق المتفق عليه. لقد وصلنا إلى حقيقة أن نظراءنا أخذوا استراحة. إنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، على ما يبدو. الكرة على جانبهم تماما، ونحن من جانبنا مستعدون لمواصلة الحوار. ولكن أود أن أؤكد مرة أخرى: الكرة على الجانب الأوكراني لمواصلة محادثات السلام".
وعُقدت قبل ذلك، جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس وتركيا، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала