https://arabic.sputniknews.com/20220524/سائق-شاحنة-وقود-مشتعلة-ينقذ-حيا-شرقي-ليبيا-من-كارثة-فيديوهات-1062645812.html
سائق شاحنة وقود مشتعلة ينقذ حيا شرقي ليبيا من كارثة... فيديوهات
سائق شاحنة وقود مشتعلة ينقذ حيا شرقي ليبيا من كارثة... فيديوهات
أنقذ قائد شاحنة اشتعلت فيها النيران لدى إفراغها الوقود داخل إحدى المحطات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا سكان الحي من كارثة، عندما ابتعد بالشاحنة قدر الإمكان عن... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T08:55+0000
2022-05-24T08:55+0000
2022-05-24T08:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وكان قائد الشاحنة يفرغ حمولته في محطة وقود في شارع البيبسي بالمدينة، عندما اشتعلت فيها النيران لسبب غير معروف على نحو مفاجئ.وقرر السائق الذي يدعى محمد المجبري إنقاذ الموقف، وقاد الشاحنة بشجاعة عبر شوارع المدينة مبتعدا عن محطة الوقود والزحام، بحسب شهادات ومقاطع فيديو بثها ناشطون وأحد ضباط أمن بنغازي على حساباتهم في مواقع التواصل.إلا أن عددا من السيارات كانت على طريق الشاحنة لم تسلم من النيران وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منها.وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع توقف الشاحنة في محاولة للسيطرة على النيران، وفق ما تظهره مقاطع الفيديو.
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أخبار ليبيا اليوم, منوعات
سائق شاحنة وقود مشتعلة ينقذ حيا شرقي ليبيا من كارثة... فيديوهات
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أنقذ قائد شاحنة اشتعلت فيها النيران لدى إفراغها الوقود داخل إحدى المحطات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا سكان الحي من كارثة، عندما ابتعد بالشاحنة قدر الإمكان عن المنطقة السكنية.
وكان قائد الشاحنة يفرغ حمولته في محطة وقود في شارع البيبسي بالمدينة، عندما اشتعلت فيها النيران لسبب غير معروف على نحو مفاجئ.
وقرر السائق الذي يدعى محمد المجبري إنقاذ الموقف، وقاد الشاحنة بشجاعة عبر شوارع المدينة مبتعدا عن محطة الوقود والزحام، بحسب شهادات ومقاطع فيديو بثها ناشطون وأحد ضباط أمن بنغازي على حساباتهم في مواقع التواصل.
إلا أن عددا من السيارات كانت على طريق الشاحنة لم تسلم من النيران وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منها.
وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع توقف الشاحنة في محاولة للسيطرة على النيران، وفق ما تظهره مقاطع الفيديو.