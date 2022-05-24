https://arabic.sputniknews.com/20220524/ستولتنبرغ-واثق-من-الوصول-لتوافق-مع-تركيا-على-انضمام-السويد-وفنلندا-للناتو-1062648924.html
ستولتنبرغ: واثق من الوصول لتوافق مع تركيا على انضمام السويد وفنلندا للناتو
ستولتنبرغ: واثق من الوصول لتوافق مع تركيا على انضمام السويد وفنلندا للناتو
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أنه واثق من إمكانية تبديد مخاوف تركيا بشأن الاتفاق على انضمام السويد وفنلندا إلى... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:24+0000
2022-05-24T10:24+0000
2022-05-24T10:32+0000
أخبار تركيا اليوم
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أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في كلمة خلال فعاليات منتدى دافوس: "نتطلع لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، وحول أزمة رفض تركيا الموافقة على الانضمام بسبب اتهامها للبلدين باحتضان عناصر تعتبرها تركيا إرهابية، أعرب أمين عام الناتو عن ثقته في التوصل لحل في هذا الشأن عبر الحوار.وقال: "أنا على ثقة أننا سنحاول حل الأزمة بالحوار، ونتفق على انضمام السويد وفنلندا".وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
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أخبار تركيا اليوم
ستولتنبرغ: واثق من الوصول لتوافق مع تركيا على انضمام السويد وفنلندا للناتو
10:24 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 10:32 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أنه واثق من إمكانية تبديد مخاوف تركيا بشأن الاتفاق على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.
أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في كلمة خلال فعاليات منتدى دافوس: "نتطلع لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
"، وحول أزمة رفض تركيا الموافقة على الانضمام بسبب اتهامها للبلدين باحتضان عناصر تعتبرها تركيا إرهابية، أعرب أمين عام الناتو عن ثقته في التوصل لحل في هذا الشأن عبر الحوار.
وقال: "أنا على ثقة أننا سنحاول حل الأزمة بالحوار، ونتفق على انضمام السويد وفنلندا".
وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.
وقال الرئيس التركي إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.