https://arabic.sputniknews.com/20220524/شركة-الطاقة-الفنلندية-تحذر-من-تداعيات-التخلي-عن-الغاز-الروسي-في-أوروبا-1062666929.html
شركة الطاقة الفنلندية تحذر من تداعيات التخلي عن الغاز الروسي في أوروبا
شركة الطاقة الفنلندية تحذر من تداعيات التخلي عن الغاز الروسي في أوروبا
حذرت شركة الطاقة الفنلندية من تداعيات التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في أوروبا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها لروسيا لحماية إقليم دونباس. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:39+0000
2022-05-24T17:39+0000
2022-05-24T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
وقالت شركة الطاقة الفنلندية إن أسواق أوروبا ستعاني على المدى القصير نتيجة التخلي عن الغاز الروسي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.وفي وقت سابق اليوم، صدر بيان أمريكي أوروبي مشترك لإدانة ما وصفاه بـ"الابتزاز الروسي" في مجال الطاقة، معتبرين أنه يتم "استخدام إجراءات "غير مقبولة ولا مبررة"، ضد دول مثل فنلندا وبولندا وبلغاريا".وقال البيان الذي حصلت عليه "سبوتنيك" إن "روسيا أظهرت أنها مورد غير موثوق للطاقة إلى أوروبا، عبر إجراءات غير مقبولة وليست مبررة مثل قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن فنلندا، بجانب وقف صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، وتهديدها باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أوروبية أخرى".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، خلال كلمته بمنتدى دافوس، اليوم، إن استمرار دول من الأعضاء في الحلف في استيراد الغاز الروسي يشكل خطرا، لأنه يستخدم لتهديد الحلفاء.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/ أذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي وأنه يتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى شركة" غازوم" الفنلندية تماما بسبب عدم الدفع بموجب المخطط الجديد، والذي يقتضي الدفع بالعملة الروسية، بعد أيام من قرار فنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" برغم المعارضة الروسية.وكانت "غازبروم"، أوقفت في 27 أبريل/ نيسان الماضي، صادرات الغاز للشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفضهما تسديد ثمن الغاز بالروبل الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بولندا-تعلن-تخليها-عن-استيراد-الفحم-والغاز-والنفط-من-روسيا-بنهاية-هذا-العام-1060646694.html
https://arabic.sputniknews.com/20220523/بولندا-تفسخ-اتفاق-توريد-الغاز-الروسي-بدون-انتظار-نهايته-أواخر-عام-2022-1062574202.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا
شركة الطاقة الفنلندية تحذر من تداعيات التخلي عن الغاز الروسي في أوروبا
تابعنا عبر
حذرت شركة الطاقة الفنلندية من تداعيات التخلي عن إمدادات الغاز الروسي في أوروبا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها لروسيا لحماية إقليم دونباس.
وقالت شركة الطاقة الفنلندية إن أسواق أوروبا ستعاني على المدى القصير نتيجة التخلي عن الغاز الروسي، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق اليوم، صدر بيان أمريكي أوروبي مشترك لإدانة ما وصفاه بـ"الابتزاز الروسي" في مجال الطاقة، معتبرين أنه يتم "استخدام إجراءات "غير مقبولة ولا مبررة"، ضد دول مثل فنلندا وبولندا وبلغاريا".
وقال البيان الذي حصلت عليه "سبوتنيك
" إن "روسيا أظهرت أنها مورد غير موثوق للطاقة إلى أوروبا
، عبر إجراءات غير مقبولة وليست مبررة مثل قطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن فنلندا، بجانب وقف صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، وتهديدها باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أوروبية أخرى".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، خلال كلمته بمنتدى دافوس، اليوم، إن استمرار دول من الأعضاء في الحلف في استيراد الغاز الروسي يشكل خطرا، لأنه يستخدم لتهديد الحلفاء.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/ أذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي وأنه يتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز
إلى شركة" غازوم" الفنلندية تماما بسبب عدم الدفع بموجب المخطط الجديد، والذي يقتضي الدفع بالعملة الروسية، بعد أيام من قرار فنلندا الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" برغم المعارضة الروسية.
وكانت "غازبروم"، أوقفت في 27 أبريل/ نيسان الماضي، صادرات الغاز للشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفضهما تسديد ثمن الغاز بالروبل الروسي.