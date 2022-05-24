https://arabic.sputniknews.com/20220524/شويغو-تباطؤ-هجوم-القوات-الروسية-يحدث-بشكل-متعمد-لإعطاء-المدنيين-فرصة-الخروج-من-المدن-1062648787.html
شويغو: تباطؤ هجوم القوات الروسية يحدث بشكل متعمد لإعطاء المدنيين فرصة الخروج من المدن
شويغو: تباطؤ هجوم القوات الروسية يحدث بشكل متعمد لإعطاء المدنيين فرصة الخروج من المدن
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن تقدم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:23+0000
2022-05-24T10:23+0000
2022-05-24T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وقل شويغو خلال جلسة مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة، يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".وأضاف: "مستمرون في العملية العسكرية الخاصة حتى إنجاز كل مهامها على الرغم من المساعدة الغربية واسعة النطاق لنظام كييف والضغط على روسيا بالعقوبات".كما أكد شويغو أن الغرب نظّم توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بشكل عاجل مخافة هزيمة القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
شويغو: تباطؤ هجوم القوات الروسية يحدث بشكل متعمد لإعطاء المدنيين فرصة الخروج من المدن
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن تقدم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين.
وقل شويغو خلال جلسة مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة، يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".
وأضاف: "مستمرون في العملية العسكرية الخاصة حتى إنجاز كل مهامها على الرغم من المساعدة الغربية واسعة النطاق لنظام كييف والضغط على روسيا بالعقوبات".
كما أكد شويغو أن الغرب نظّم توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بشكل عاجل مخافة هزيمة القوات الأوكرانية.