عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/شويغو-تباطؤ-هجوم-القوات-الروسية-يحدث-بشكل-متعمد-لإعطاء-المدنيين-فرصة-الخروج-من-المدن-1062648787.html
شويغو: تباطؤ هجوم القوات الروسية يحدث بشكل متعمد لإعطاء المدنيين فرصة الخروج من المدن
شويغو: تباطؤ هجوم القوات الروسية يحدث بشكل متعمد لإعطاء المدنيين فرصة الخروج من المدن
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن تقدم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:23+0000
2022-05-24T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وقل شويغو خلال جلسة مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة، يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".وأضاف: "مستمرون في العملية العسكرية الخاصة حتى إنجاز كل مهامها على الرغم من المساعدة الغربية واسعة النطاق لنظام كييف والضغط على روسيا بالعقوبات".كما أكد شويغو أن الغرب نظّم توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بشكل عاجل مخافة هزيمة القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

شويغو: تباطؤ هجوم القوات الروسية يحدث بشكل متعمد لإعطاء المدنيين فرصة الخروج من المدن

10:23 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن تقدم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين.
وقل شويغو خلال جلسة مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة، يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية. هذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين".
وأضاف: "مستمرون في العملية العسكرية الخاصة حتى إنجاز كل مهامها على الرغم من المساعدة الغربية واسعة النطاق لنظام كييف والضغط على روسيا بالعقوبات".
كما أكد شويغو أن الغرب نظّم توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بشكل عاجل مخافة هزيمة القوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала