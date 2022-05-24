https://arabic.sputniknews.com/20220524/شويغو-هناك-تهديد-حقيقي-حول-قيام-أوكرانيا-بصناعة-أسلحة-نووية-1062653521.html
شويغو: هناك تهديد حقيقي حول قيام أوكرانيا بصناعة أسلحة نووية
شويغو: هناك تهديد حقيقي حول قيام أوكرانيا بصناعة أسلحة نووية
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن هناك تهديد حقيقي، بأن أوكرانيا ستصنع أسلحة نووية ووسائل نقلها. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:35+0000
2022-05-24T12:35+0000
2022-05-24T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أخبار أوكرانيا
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وقال شويغو، خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "هناك تهديد حقيقي بأن أوكرانيا ستصنع أسلحة نووية ووسائل إيصالها".كما أكد أن الناتو حوّل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا، ما جعلها أداة للضغط على موسكو.وأشار شويغو إلى أنه "تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملًا بيولوجيًا تشارك في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي" على أراضي أوكرانيا.وأضاف الوزير: "تم توثيق، أن الأبحاث أُجريت سراً، في انتهاك للالتزامات الدولية المتخذة. وفي الجوار المباشر لحدودنا. في الواقع، تم إنشاء مكونات الأسلحة البيولوجية، وجرى العمل على طرق لزعزعة استقرار الوضع الوبائي".كما لفت الانتباه إلى أن أكثر من 6000 مرتزق أجنبي يعملون في أوكرانيا، مضيفا أنه يتم إرسال المستشارين العسكريين وموظفي الشركات العسكرية الخاصة إلى البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار أوكرانيا
شويغو: هناك تهديد حقيقي حول قيام أوكرانيا بصناعة أسلحة نووية
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن هناك تهديد حقيقي، بأن أوكرانيا ستصنع أسلحة نووية ووسائل نقلها.
وقال شويغو، خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "هناك تهديد حقيقي بأن أوكرانيا ستصنع أسلحة نووية ووسائل إيصالها".
كما أكد أن الناتو حوّل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا، ما جعلها أداة للضغط على موسكو.
وأشار شويغو إلى أنه "تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملًا بيولوجيًا تشارك في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي" على أراضي أوكرانيا.
وأضاف الوزير: "تم توثيق، أن الأبحاث أُجريت سراً، في انتهاك للالتزامات الدولية المتخذة. وفي الجوار المباشر لحدودنا. في الواقع، تم إنشاء مكونات الأسلحة البيولوجية، وجرى العمل على طرق لزعزعة استقرار الوضع الوبائي".
كما لفت الانتباه إلى أن أكثر من 6000 مرتزق أجنبي يعملون في أوكرانيا، مضيفا أنه يتم إرسال المستشارين العسكريين وموظفي الشركات العسكرية الخاصة إلى البلاد.