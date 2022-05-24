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صحيفة: صواريخ "جو-جو" الروسية من بين الأفضل في العالم
صحيفة: صواريخ "جو-جو" الروسية من بين الأفضل في العالم
أفادت صحيفة مختصة بالشأن العسكري أن صاروخي "جو-جو" الروسيين، إر-37إم و كي-77إم، يعتبران من بين أفضل سبع ذخائر جو-جو في العالم. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:37+0000
2022-05-24T17:37+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
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أعطى التقرير المنشور على مجلة "MilitaryWatch" الصواريخ الروسية المركزين الثاني والثالث في الترتيب، ووضع التطوير الصيني الواعد بي إل-إكس إكس مع أجهزة استشعار وخصائص فريدة في المقدمة.إر-37إميقول التقرير: "يضرب الصاروخ 400 كيلومتر ويطير بسرعة 6 ماخ ويحمل رأسا حربيا زنة 60 كيلوغراما. وهذا يكفي لإسقاط مقاتلة وطائرة صهريجية أو رادار طائر. يمكن أن تحمل ميغ-31إم 6 من هذه الصواريخ، بينما سو-30 إس إم و سو-35 تحمل كل منهما 4 صواريخ.كي-77إم (RVV-AE)يضيف التقرير: "تم تصميم الصاروخ للاستخدام من قبل طائرات الجيل الخامس، وهو مزود بدفات قابلة للطي لوضعه في مقصورات داخلية ورادار استهداف مع "أفار". وتتكون شبكتها من عدد كبير من الخلايا المخروطية الشكل مثبتة تحت غطاء شفاف للراديو. تتلقى كل خلية جزءًا فقط من الإشارة، ولكن أثناء معالجة المعلومات يتم دمجها في "صورة" واحدة وتسمح للصاروخ بالاستجابة لمناورات الهدف المكثفة، مما يجعل الاعتراض أمرًا شبه حتمي".ووفقا للتقرير "تم تحسين كي-77، التي يصل مداها إلى 200 كيلومتر، للاشتباك مع أهداف مقاتلة صغيرة الحجم وذات قدرة عالية على المناورة. حتى الآن، يعتبر أخطر سلاح قتالي جوي متوسط ​​المدى".
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رصد عسكري, العالم, روسيا

صحيفة: صواريخ "جو-جو" الروسية من بين الأفضل في العالم

17:37 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورصواريخ "إر-73" فئة جو - جو
صواريخ إر-73 فئة جو - جو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت صحيفة مختصة بالشأن العسكري أن صاروخي "جو-جو" الروسيين، إر-37إم و كي-77إم، يعتبران من بين أفضل سبع ذخائر جو-جو في العالم.
أعطى التقرير المنشور على مجلة "MilitaryWatch" الصواريخ الروسية المركزين الثاني والثالث في الترتيب، ووضع التطوير الصيني الواعد بي إل-إكس إكس مع أجهزة استشعار وخصائص فريدة في المقدمة.
إر-37إم
يقول التقرير: "يضرب الصاروخ 400 كيلومتر ويطير بسرعة 6 ماخ ويحمل رأسا حربيا زنة 60 كيلوغراما. وهذا يكفي لإسقاط مقاتلة وطائرة صهريجية أو رادار طائر. يمكن أن تحمل ميغ-31إم 6 من هذه الصواريخ، بينما سو-30 إس إم و سو-35 تحمل كل منهما 4 صواريخ.
كي-77إم (RVV-AE)
يضيف التقرير: "تم تصميم الصاروخ للاستخدام من قبل طائرات الجيل الخامس، وهو مزود بدفات قابلة للطي لوضعه في مقصورات داخلية ورادار استهداف مع "أفار". وتتكون شبكتها من عدد كبير من الخلايا المخروطية الشكل مثبتة تحت غطاء شفاف للراديو. تتلقى كل خلية جزءًا فقط من الإشارة، ولكن أثناء معالجة المعلومات يتم دمجها في "صورة" واحدة وتسمح للصاروخ بالاستجابة لمناورات الهدف المكثفة، مما يجعل الاعتراض أمرًا شبه حتمي".
ووفقا للتقرير "تم تحسين كي-77، التي يصل مداها إلى 200 كيلومتر، للاشتباك مع أهداف مقاتلة صغيرة الحجم وذات قدرة عالية على المناورة. حتى الآن، يعتبر أخطر سلاح قتالي جوي متوسط ​​المدى".
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