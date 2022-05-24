https://arabic.sputniknews.com/20220524/صور-جديدة-مسربة-لرئيس-وزراء-بريطانيا-من-حفل-سري-تشعل-الجدل-مجددا-1062653184.html

صور جديدة مسربة لرئيس وزراء بريطانيا من حفل سري تشعل الجدل مجددا

صور جديدة مسربة لرئيس وزراء بريطانيا من حفل سري تشعل الجدل مجددا

جددت صور جديدة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في حفلة داخل مقر الحكومة أثناء الحجر الصحي، الجدل حول اتهامه بالكذب على البرلمان. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T12:25+0000

2022-05-24T12:25+0000

2022-05-24T12:25+0000

العالم

بريطانيا

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وفي الصور التي نشرتها قناة "آي تي في نيوز"، يظهر جونسون وهو يرفع كأسا في حفل توديع أقيم في مقر الحكومة البريطانية في "10 داونينغ ستريت" خلال قيود الإغلاق، فيما كان يقف خلف طاولة مليئة بزجاجات الكحول والطعام.والتقطت هذه الصور في حفل توديع مدير الاتصالات آنذاك لي كاين، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، بعد 8 أيام من فرض جونسون الإغلاق الوطني الثاني لفيروس كورونا في بريطانيا، وفي الفترة الممتدة 4 أسابيع، ومنع الناس من الاختلاط الاجتماعي، بخلاف لقاء شخص واحد في الخارج، وفقا للقناة.ويقول التقرير الذي لا يمكن التحقق مما جاء فيه من صور بشكل مستقل، إن جونسون كان يلقي خطابًا ويشرب الكحول.ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط سياسية متزايدة منذ أشهر بشأن حضوره المناسبات الاجتماعية، ما أثار غضب الكثيرين في جميع أنحاء البلاد، ووصف بأنّه ازدواجية في المعايير.وطالب زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوغلاس روس رئيس الوزراء بتوضيح سبب اعتقاده بأن سلوكه كان مقبولاً، في حين أنّ الغالبية تعتقد أنّ الصور تبدو "غير مبررة وخاطئة".من جهته، قال حزب العمال إن "الصور تظهر أنه ليس هناك شك الآن في أن جونسون كذب على البرلمان عندما أصرّ مراراً وتكراراً على أنّه اتبع جميع القواعد في داونينغ ستريت".وبعد فرض الغرامة عليه لانتهاكه قوانين الإغلاق، قدّم جونسون "اعتذاره الكامل" عن الفضيحة التي صدرت على خلفيتها مطالب دعته إلى الاستقالة.واعترف جونسون في يناير/كانون الثاني 2021 بحضور حفلة في مقر الحكومة خلال فترة الحجر الصحي.

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