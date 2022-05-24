https://arabic.sputniknews.com/20220524/ضابط-من-دونيتسك-يحدد-سبب-استسلام-العسكريين-الأوكران-في-آزوفستال-1062647502.html
ضابط من دونيتسك يحدد سبب استسلام العسكريين الأوكران في "آزوفستال"
ضابط من دونيتسك يحدد سبب استسلام العسكريين الأوكران في "آزوفستال"
تحدث ضابط من كتيبة "فوستوك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع "إزفستيا"، عن سبب استسلام جيش القوات المسلحة الأوكرانية المتواجد في أراضي ماريوبول في مصنع... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:00+0000
2022-05-24T10:00+0000
2022-05-24T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب قوله، فإن المقاتلين الأوكرانيين لم يستسلموا لأنه لم يكن لديهم طعام، ليس لهذا السبب، فخلال تفتيش المبنى، تم العثور على المؤن والمياه بكميات "طبيعية".في 20 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قد سيطرت على إقليم آزوفستال. وفقا للوزارة، استسلم 2439 مقاتلا من فوج "آزوف" وجنود من الجيش الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
ضابط من دونيتسك يحدد سبب استسلام العسكريين الأوكران في "آزوفستال"
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تحدث ضابط من كتيبة "فوستوك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع "إزفستيا"، عن سبب استسلام جيش القوات المسلحة الأوكرانية المتواجد في أراضي ماريوبول في مصنع "آزوفستال".
وبحسب قوله، فإن المقاتلين الأوكرانيين لم يستسلموا لأنه لم يكن لديهم طعام، ليس لهذا السبب، فخلال تفتيش المبنى، تم العثور على المؤن والمياه بكميات "طبيعية".
في 20 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قد سيطرت على إقليم آزوفستال. وفقا للوزارة، استسلم 2439 مقاتلا من فوج "آزوف" وجنود من الجيش الأوكراني.