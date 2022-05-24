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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220524/ضابط-من-دونيتسك-يحدد-سبب-استسلام-العسكريين-الأوكران-في-آزوفستال-1062647502.html
ضابط من دونيتسك يحدد سبب استسلام العسكريين الأوكران في "آزوفستال"
ضابط من دونيتسك يحدد سبب استسلام العسكريين الأوكران في "آزوفستال"
تحدث ضابط من كتيبة "فوستوك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع "إزفستيا"، عن سبب استسلام جيش القوات المسلحة الأوكرانية المتواجد في أراضي ماريوبول في مصنع... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:00+0000
2022-05-24T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب قوله، فإن المقاتلين الأوكرانيين لم يستسلموا لأنه لم يكن لديهم طعام، ليس لهذا السبب، فخلال تفتيش المبنى، تم العثور على المؤن والمياه بكميات "طبيعية".في 20 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قد سيطرت على إقليم آزوفستال. وفقا للوزارة، استسلم 2439 مقاتلا من فوج "آزوف" وجنود من الجيش الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا

ضابط من دونيتسك يحدد سبب استسلام العسكريين الأوكران في "آزوفستال"

10:00 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تحدث ضابط من كتيبة "فوستوك" في جمهورية دونيتسك الشعبية، في مقابلة مع "إزفستيا"، عن سبب استسلام جيش القوات المسلحة الأوكرانية المتواجد في أراضي ماريوبول في مصنع "آزوفستال".
وبحسب قوله، فإن المقاتلين الأوكرانيين لم يستسلموا لأنه لم يكن لديهم طعام، ليس لهذا السبب، فخلال تفتيش المبنى، تم العثور على المؤن والمياه بكميات "طبيعية".

وأضاف: "لقد استسلموا لمجرد أنهم يعتقدون أنا كل شيء انتهى".

في 20 مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قد سيطرت على إقليم آزوفستال. وفقا للوزارة، استسلم 2439 مقاتلا من فوج "آزوف" وجنود من الجيش الأوكراني.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
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