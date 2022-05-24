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https://arabic.sputniknews.com/20220524/طالبان-توقيع-اتفاقية-مع-الإمارات-لإدارة-وتشغيل-المطارات-في-أفغانستان-1062643120.html
حركة "طالبان": توقيع اتفاقية مع الإمارات لإدارة وتشغيل المطارات في أفغانستان
حركة "طالبان": توقيع اتفاقية مع الإمارات لإدارة وتشغيل المطارات في أفغانستان
أعلنت حركة "طالبان" التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات، لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T07:30+0000
2022-05-24T07:32+0000
حركة طالبان
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وقال حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لحركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في تغريدة على موقع "تويتر": "بعد لحظات.. سيتم توقيع اتفاقية تنظيم وتشغيل مطارات أفغانستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة".
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حركة طالبان

حركة "طالبان": توقيع اتفاقية مع الإمارات لإدارة وتشغيل المطارات في أفغانستان

07:30 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 07:32 GMT 24.05.2022)
© AP Photo / Ebrahim Norooziعناصر من "طالبان" يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022.
عناصر من طالبان يحرسون مسجد في أول أيام عيد الفطر في كابول، أفغانستان 1 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلنت حركة "طالبان" التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات، لإدارة وتشغيل المطارات الأفغانية.
وقال حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لحركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) في تغريدة على موقع "تويتر": "بعد لحظات.. سيتم توقيع اتفاقية تنظيم وتشغيل مطارات أفغانستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة".
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