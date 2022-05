عادة يمارسها الساعون لإنقاص وزنهم تدمر الأمعاء

ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرين والسكرالوز قد ينتهي بها الأمر إلى تغيير ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا الصحية) بطرق قد تؤثر سلبا على صحتنا، بحسب موقع Eat This, Not That