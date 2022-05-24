https://arabic.sputniknews.com/20220524/فيديو-لإحياء-القتيل-خطوة-غير-مسبوقة-لحل-لغز-جريمة-قتل-وقعت-قبل-20-عاما-1062651858.html

فيديو لإحياء القتيل... خطوة غير مسبوقة لحل لغز جريمة قتل وقعت قبل 20 عاما

فيديو لإحياء القتيل... خطوة غير مسبوقة لحل لغز جريمة قتل وقعت قبل 20 عاما

أقدمت الشرطة الهولندية على خطوة قد تكون الأولى من نوعها في العالم، وذلك لحل لغز جريمة قتل مراهق بالرصاص قبل عقدين من الزمن، في مَرآب سيارات تابع لمحطة مترو... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T11:57+0000

2022-05-24T11:57+0000

2022-05-24T11:57+0000

العالم

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استعانت الشرطة بتقنية "الديب فايك (التزييف العميق)" لحل أطوار الجريمة التي تعرض لها المراهق، وذلك من خلال تركيب فيديو يطلب فيه المراهق معلومات وشهادات تفيد في حل لغز جريمة القتل التي تعرض لها، في محاولة لحضّ الشهود على الإدلاء بمعطياتهم في القضية.وذكرت الشرطة أنها حصلت على عشرات المعلومات بعد نشر هذا الفيديو المركب بهذه التقنية، معتبرة أنّ خطوتها هذه قد تكون الأولى من نوعها في العالم. ويُظهر الفيديو الممتد على أكثر من دقيقة، الفتى وهو يلوّح للكاميرا ويمسك بالكرة أثناء لعب كرة القدم، ثم يتقدم على وقع موسيقى مؤثرة باتجاه أحد الحراس في الملعب حيث يتواجد أقاربه ومعلّموه السابقون وأصدقاؤه.وقُتل سيدار سواريس بعدما تعرض عام 2003 لإطلاق نار عندما كان وأصدقاؤه يتراشقون بكرات الثلج في مرأب سيارات تابع لمحطة مترو روتردام.وعلى مدى سنوات، أثار مقتل الفتى البالغ 13 عاماً حيرة الشرطة التي نشرت بعد الحصول على موافقة عائلته مقطع فيديو مركّب يطلب فيه المراهق من العامّة أن يوفّروا مساعدة لحلّ قضيته.ويُسمع في مقطع الفيديو صوت يقول "هنالك شخص لا بد أنّه يعرف من قتل أخي العزيز، لهذا السبب أعيدَ (سواريس) إلى الحياة في مقطع الفيديو هذا"، ثم يتوقف سيدار في شريط الفيديو ويرمي الكرة.ويقول سيدار وأقاربه وأصدقاؤه "هل تعرف المزيد؟ إذاً تحدث"، قبل أن تختفي صورة المراهق من الملعب وتظهر تفاصيل تتعلق بطريقة التواصل مع الشرطة بالهاتف أو البريد الإلكتروني.

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العالم