https://arabic.sputniknews.com/20220524/قرار-كويتي-جديد-بخصوص-العمالة-الوافدة-1062646847.html
قرار كويتي جديد بخصوص العمالة الوافدة
قرار كويتي جديد بخصوص العمالة الوافدة
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أنها بصدد اتخاذ إجراءات محددة لإحلال فئة "البدون" محل العمالة الوافدة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:31+0000
2022-05-24T09:31+0000
2022-05-24T09:31+0000
أخبار الكويت اليوم
البدون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية، أعلن مدير عام هيئة القوى العاملة في الكويت أحمد الموسى، عن إطلاق منصة "تيسير"، التي سيتم من خلالها تعيين "البدون" محل العمالة الوافدة.وقال الموسى إن المنصة التي ستبدأ في الـ29 من مايو/ أيار الجاري، تستهدف "تسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية".وعن طبيعة منصة "تيسير" أشار المسؤول الكويتي إلى أنها "آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم".يشار إلى أن فئة "البدون"، تطلق على بعض المقيمين في البلدان الخليجية، ممن لا يحملون جنسية الدولة المقيمين فيها ولا جنسية دولة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/وقفة-احتجاجية-أمام-مجلس-الأمة-الكويتي-للمطالبة-بوضع-حد-لقضية-البدون-1054718703.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, البدون
قرار كويتي جديد بخصوص العمالة الوافدة
تابعنا عبر
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أنها بصدد اتخاذ إجراءات محددة لإحلال فئة "البدون" محل العمالة الوافدة.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس
الكويتية، أعلن مدير عام هيئة القوى العاملة في الكويت أحمد الموسى، عن إطلاق منصة "تيسير"، التي سيتم من خلالها تعيين "البدون" محل العمالة الوافدة.
28 ديسمبر 2021, 21:14 GMT
وقال الموسى إن المنصة التي ستبدأ في الـ29 من مايو/ أيار الجاري، تستهدف "تسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية".
ولفت إلى أن هذا الأمر سيكون بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وعن طبيعة منصة "تيسير" أشار المسؤول الكويتي إلى أنها "آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم".
وفسر مدير عام الهيئة الرغبة في إحلال فئة البدون محل العمالة الوافدة، بأنه يأتي "للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم".
يشار إلى أن فئة "البدون"، تطلق على بعض المقيمين في البلدان الخليجية، ممن لا يحملون جنسية الدولة المقيمين فيها ولا جنسية دولة أخرى.