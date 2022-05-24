عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/قوة-غامضة-تفعل-شيئا-مريبا-لا-يمكن-تفسيره-بالفيزياء-الحالية-ماذا-رصد-التلسكوب-في-الفضاء-1062665409.html
"قوة غامضة" تفعل شيئا مريبا لا يمكن تفسيره بالفيزياء الحالية... ماذا رصد التلسكوب في الفضاء
"قوة غامضة" تفعل شيئا مريبا لا يمكن تفسيره بالفيزياء الحالية... ماذا رصد التلسكوب في الفضاء
كشفت بيانات من تلسكوب "هابل" الفضائي، ظاهرة فلكية غريبة، ولا يمكن تفسيرها بقوانين الفيزياء الحالية، وفقا بيان لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:55+0000
2022-05-24T16:56+0000
مجتمع
مرايا العلوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047525458_0:94:1201:769_1920x0_80_0_0_0a90e0cefcacbf0532d8e7d531c981e1.jpg
البيانات التي حللتها "ناسا"، أظهرت شيئا غريبا على العلماء فيما يخص توسع الكون، إذ لوحظ وجود تناقض كبير بين المعدل الذي يتمدد به الكون الحالي، والمعدل الذي كان عليه بعد الانفجار العظيم مباشرة.لكن وكالة "ناسا" أوضحت أنه كلما ارتفعت نسبة دقة تلك القياسات، تزيد الأمارات على حدوث "شيء غريب".وتأتي هذه الظاهرة الغريبة في أعقاب الاكتشافات الأخيرة فيما يتعلق بـ"الطاقة المظلمة"، وهي قوة دافعة غامضة سرعت من تمدد الكون.وبمساعدة تلسكوب هابل وغيره من الأدوات المتطورة، استطاع علماء الفلك أن يجمعوا البيانات الأكثر دقة حتى الآن فيما يتعلق بمقياس الزيادة بين المجرات.لكن مع ازدياد دقة القياسات زاد الغموض، "فقد اكتشف العلماء اختلافا بين معدل التوسع الحالي، وبين الحسابات التي تنبأت بمعدل توسع مختلف"، وفقا للبيان.لذلك، فإن العلماء غير قادرين على تفسير هذه الاختلافات، ومع ذلك فإن التناقض يشير إلى أن هناك شيئا مريبا يحدث في الكون وقد تتم الإجابة عنه عبر فرع جديد من الفيزياء خاص بالكون.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/لقطات-غير-مسبوقة-للشمس-توثق-ظاهرة-القنفذ-الشمسي-1062663208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047525458_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_e9f4184e1b260ae0272af01edcd865ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, مرايا العلوم

"قوة غامضة" تفعل شيئا مريبا لا يمكن تفسيره بالفيزياء الحالية... ماذا رصد التلسكوب في الفضاء

16:55 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 24.05.2022)
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna) تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم "إن جي إس 5694"، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا.
تم اكتشاف كالدويل 66، المعروف أيضًا باسم إن جي إس 5694، من قبل عالم فلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1784، وهو أحد أقدم العناقيد الكروية وأكثرها بعدًا في مجرتنا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Photo / NASA/ESA/G. Fahlman (Dominion Astrophysical Observatory)/R. Ibata (Université de Strasbourg)/F. Ferraro(Università di Bologna)
تابعنا عبرTelegram
كشفت بيانات من تلسكوب "هابل" الفضائي، ظاهرة فلكية غريبة، ولا يمكن تفسيرها بقوانين الفيزياء الحالية، وفقا بيان لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
البيانات التي حللتها "ناسا"، أظهرت شيئا غريبا على العلماء فيما يخص توسع الكون، إذ لوحظ وجود تناقض كبير بين المعدل الذي يتمدد به الكون الحالي، والمعدل الذي كان عليه بعد الانفجار العظيم مباشرة.
وبحسب بيان لوكالة ناسا، فقد ساعد تلسكوب هابل على مدار 30 عاما، في قياس معدل تمدد الكون وتمكن من لتحديد أكثر من 40 "علامة" للمكان والزمان لمساعدة العلماء على قياس معدل توسع الكون بشكل أكثر دقة.
انفجار ضخم على سطح الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
لقطات غير مسبوقة للشمس توثق ظاهرة "القنفذ الشمسي"
16:07 GMT
لكن وكالة "ناسا" أوضحت أنه كلما ارتفعت نسبة دقة تلك القياسات، تزيد الأمارات على حدوث "شيء غريب".
وتأتي هذه الظاهرة الغريبة في أعقاب الاكتشافات الأخيرة فيما يتعلق بـ"الطاقة المظلمة"، وهي قوة دافعة غامضة سرعت من تمدد الكون.
"يدعم هذا الاكتشاف فكرة أن شيئًا غريبًا يحدث، وربما يتضمن فرعا جديدا تماما لعلم الفيزياء".
الكون صورة التقطتها وكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي
وكالة ناسا الأمريكية للفضاء
وبمساعدة تلسكوب هابل وغيره من الأدوات المتطورة، استطاع علماء الفلك أن يجمعوا البيانات الأكثر دقة حتى الآن فيما يتعلق بمقياس الزيادة بين المجرات.
لكن مع ازدياد دقة القياسات زاد الغموض، "فقد اكتشف العلماء اختلافا بين معدل التوسع الحالي، وبين الحسابات التي تنبأت بمعدل توسع مختلف"، وفقا للبيان.
لذلك، فإن العلماء غير قادرين على تفسير هذه الاختلافات، ومع ذلك فإن التناقض يشير إلى أن هناك شيئا مريبا يحدث في الكون وقد تتم الإجابة عنه عبر فرع جديد من الفيزياء خاص بالكون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала