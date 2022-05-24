https://arabic.sputniknews.com/20220524/قوة-غامضة-تفعل-شيئا-مريبا-لا-يمكن-تفسيره-بالفيزياء-الحالية-ماذا-رصد-التلسكوب-في-الفضاء-1062665409.html
"قوة غامضة" تفعل شيئا مريبا لا يمكن تفسيره بالفيزياء الحالية... ماذا رصد التلسكوب في الفضاء
"قوة غامضة" تفعل شيئا مريبا لا يمكن تفسيره بالفيزياء الحالية... ماذا رصد التلسكوب في الفضاء
كشفت بيانات من تلسكوب "هابل" الفضائي، ظاهرة فلكية غريبة، ولا يمكن تفسيرها بقوانين الفيزياء الحالية، وفقا بيان لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:55+0000
2022-05-24T16:55+0000
2022-05-24T16:56+0000
مجتمع
مرايا العلوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047525458_0:94:1201:769_1920x0_80_0_0_0a90e0cefcacbf0532d8e7d531c981e1.jpg
البيانات التي حللتها "ناسا"، أظهرت شيئا غريبا على العلماء فيما يخص توسع الكون، إذ لوحظ وجود تناقض كبير بين المعدل الذي يتمدد به الكون الحالي، والمعدل الذي كان عليه بعد الانفجار العظيم مباشرة.لكن وكالة "ناسا" أوضحت أنه كلما ارتفعت نسبة دقة تلك القياسات، تزيد الأمارات على حدوث "شيء غريب".وتأتي هذه الظاهرة الغريبة في أعقاب الاكتشافات الأخيرة فيما يتعلق بـ"الطاقة المظلمة"، وهي قوة دافعة غامضة سرعت من تمدد الكون.وبمساعدة تلسكوب هابل وغيره من الأدوات المتطورة، استطاع علماء الفلك أن يجمعوا البيانات الأكثر دقة حتى الآن فيما يتعلق بمقياس الزيادة بين المجرات.لكن مع ازدياد دقة القياسات زاد الغموض، "فقد اكتشف العلماء اختلافا بين معدل التوسع الحالي، وبين الحسابات التي تنبأت بمعدل توسع مختلف"، وفقا للبيان.لذلك، فإن العلماء غير قادرين على تفسير هذه الاختلافات، ومع ذلك فإن التناقض يشير إلى أن هناك شيئا مريبا يحدث في الكون وقد تتم الإجابة عنه عبر فرع جديد من الفيزياء خاص بالكون.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/لقطات-غير-مسبوقة-للشمس-توثق-ظاهرة-القنفذ-الشمسي-1062663208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047525458_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_e9f4184e1b260ae0272af01edcd865ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, مرايا العلوم
"قوة غامضة" تفعل شيئا مريبا لا يمكن تفسيره بالفيزياء الحالية... ماذا رصد التلسكوب في الفضاء
16:55 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
كشفت بيانات من تلسكوب "هابل" الفضائي، ظاهرة فلكية غريبة، ولا يمكن تفسيرها بقوانين الفيزياء الحالية، وفقا بيان لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
البيانات التي حللتها "ناسا"، أظهرت شيئا غريبا على العلماء
فيما يخص توسع الكون، إذ لوحظ وجود تناقض كبير بين المعدل الذي يتمدد به الكون الحالي، والمعدل الذي كان عليه بعد الانفجار العظيم مباشرة.
وبحسب بيان لوكالة ناسا، فقد ساعد تلسكوب هابل على مدار 30 عاما، في قياس معدل تمدد الكون وتمكن من لتحديد أكثر من 40 "علامة" للمكان والزمان لمساعدة العلماء على قياس معدل توسع الكون بشكل أكثر دقة.
لكن وكالة "ناسا" أوضحت أنه كلما ارتفعت نسبة دقة تلك القياسات، تزيد الأمارات على حدوث "شيء غريب".
وتأتي هذه الظاهرة الغريبة في أعقاب الاكتشافات الأخيرة فيما يتعلق بـ"الطاقة المظلمة"، وهي قوة دافعة غامضة سرعت من تمدد الكون.
"يدعم هذا الاكتشاف فكرة أن شيئًا غريبًا يحدث، وربما يتضمن فرعا جديدا تماما لعلم الفيزياء".
وكالة ناسا الأمريكية للفضاء
وبمساعدة تلسكوب هابل وغيره من الأدوات المتطورة، استطاع علماء الفلك أن يجمعوا البيانات الأكثر دقة حتى الآن فيما يتعلق بمقياس الزيادة بين المجرات.
لكن مع ازدياد دقة القياسات زاد الغموض، "فقد اكتشف العلماء اختلافا بين معدل التوسع الحالي، وبين الحسابات التي تنبأت بمعدل توسع مختلف"، وفقا للبيان.
لذلك، فإن العلماء غير قادرين على تفسير هذه الاختلافات، ومع ذلك فإن التناقض يشير إلى أن هناك شيئا مريبا يحدث في الكون وقد تتم الإجابة عنه عبر فرع جديد من الفيزياء خاص بالكون.