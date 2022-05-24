https://arabic.sputniknews.com/20220524/كم-دقيقة-في-اليوم-تحتاج-للمشي-لتكون-بصحة-جيدة-1062641162.html

كم دقيقة في اليوم تحتاج للمشي لتكون بصحة جيدة

كم دقيقة في اليوم تحتاج للمشي لتكون بصحة جيدة

حتى الآن، كنا مقتنعين أنه للحفاظ على صحتنا، علينا أن نخطو نحو 10 آلاف خطوة يوميًا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T05:25+0000

2022-05-24T05:25+0000

2022-05-24T05:25+0000

علوم

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ومع ذلك، يقول الخبراء أن هذه خرافة تم اختراعها لإحدى الحملات الإعلانية. إذن، ما هو الوقت الذي تحتاجه للسير على الأقدام لتشعر بالراحة؟ يقول الخبراء: أقل بكثير مما قد تتصور!يعتبر المشي من أفضل الأنشطة البدنية، فهو رخيص وسهل ويساعد على إشراك الجسم كله.وفقًا للخبراء، فإن الادعاء بأنك بحاجة إلى 10000 خطوة كل يوم هو خرافة. ستشعر بالآثار الإيجابية للمشي بعد 20 دقيقة فقط من المشي اليومي.فوائد المشي اليومييعتبر المشي من أسهل وأرخص الأنشطة البدنية. كل ما تحتاجه هو حذاء مريح ورغبة. المشي، مثل أي نوع من أنواع الحركة، له تأثير كبير على الصحة. يساعد في الحفاظ على لياقتك وحرق السعرات الحرارية. يقوي العضلات والعظام والمفاصل. بالإضافة إلى ذلك، له تأثير إيجابي على مزاجنا من خلال تقليل التوتر.ينصح بالمشي في المقام الأول لأولئك الذين لديهم عمل يجلسون فيه لوقت طويل. إنه أيضًا شكل ممتاز من النشاط البدني للمرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية. يساعد المشي على تزويد الجسم بالأكسجين ويحسن معدل ضربات القلب. بالإضافة إلى أنه يؤثر أيضًا على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد في الدم.كم دقيقة في اليوم تحتاج للمشي؟يقول روب آرثر، مدرب شخصي: "من أجل الصحة، عليك أن تقطع نحو 4-6 آلاف خطوة كل يوم. إذا تحركت بسرعة وسرت نحو 100 خطوة في الدقيقة، فهذا يعني نحو 40-60 دقيقة من المشي يوميًا"، حسب موقع medonet.ومع ذلك، لا ينبغي عمل أي شيء بالقوة. ننسى الرقم الأسطوري 10000 خطوة في اليوم. تم اختراعه لحملة إعلانية لجهاز إلكتروني. يلاحظ روب آرثر أيضًا أنه بمجرد اتخاذ عدد معين من الخطوات، تبدأ الفوائد التي تحصل عليها من المشي في التلاشي. هذا يعني أنك إذا مشيت لمدة 100 دقيقة في اليوم، فهذا لا يجعلك أكثر صحة.تم تأكيد ذلك من خلال البحث الذي تم إجراؤه في عام 2019. كما أظهروا أن النساء اللاتي يمشين نحو 44 دقيقة في اليوم (أي أنهن قطعن نحو 4.4 ألف خطوة) كان معدل وفياتهن أقل من أولئك اللائي يمشين لمدة 27 دقيقة. وكلما زاد عدد الخطوات، انخفض معدل الوفيات حتى وصل إلى 7.5 ألف خطوة في اليوم (أي نحو 75 دقيقة من المشي).ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن فوائد أخرى للمشي إلى جانب طول العمر، فقد يتغير العدد المثالي لدقائق المشي يوميًا. 20-25 دقيقة من المشي لها تأثير إيجابي على نومنا. علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات أنه إذا مشينا لمدة 20 دقيقة على الأقل كل يوم، فسنقلل من خطر الموت المفاجئ ونزود أنفسنا بدفعات من الطاقة.

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علوم