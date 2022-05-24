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https://arabic.sputniknews.com/20220524/كوريا-الشمالية-تعلن-وصول-حالات-فيروس-كورونا-إلى-3-ملايين-وقرابة-نصف-مليون-يخضعون-للعلاج-1062642372.html
كوريا الشمالية تعلن وصول حالات فيروس كورونا إلى 3 ملايين... وقرابة نصف مليون يخضعون للعلاج
كوريا الشمالية تعلن وصول حالات فيروس كورونا إلى 3 ملايين... وقرابة نصف مليون يخضعون للعلاج
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد حالات كورونا المشتبه بها إلى 3 ملايين شخص. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T06:55+0000
2022-05-24T06:55+0000
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فقد تأكد اليوم إصابة أكثر من 134 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا. وأكد مقر الوقاية من الأوبئة في كوريا الشمالية، أن عدد الوفيات لا يزال عند 68 شخصا. وكانت كوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة قد أعلنت في 12 مايو/ أيار الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا. تعافى حتى الآن أكثر من 2 مليون ونصف المليون مصاب، ويخضع للعلاج أكثر من 400 ألف شخص حتى الآن.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تعلن وصول حالات فيروس كورونا إلى 3 ملايين... وقرابة نصف مليون يخضعون للعلاج

06:55 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد حالات كورونا المشتبه بها إلى 3 ملايين شخص.
وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فقد تأكد اليوم إصابة أكثر من 134 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا.
وأكد مقر الوقاية من الأوبئة في كوريا الشمالية، أن عدد الوفيات لا يزال عند 68 شخصا.
وكانت كوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة قد أعلنت في 12 مايو/ أيار الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
تعافى حتى الآن أكثر من 2 مليون ونصف المليون مصاب، ويخضع للعلاج أكثر من 400 ألف شخص حتى الآن.
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