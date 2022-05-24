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لقطات غير مسبوقة للشمس توثق ظاهرة "القنفذ الشمسي"
لقطات غير مسبوقة للشمس توثق ظاهرة "القنفذ الشمسي"
التقط مسبار "سولار أوربيتر" لقطات غير مسبوقة لـ"قنفذ شمسي"، أثناء مروره بالقرب من الشمس، ما سيسمح للعلماء بفهم كيفية عملها بشكل أفضل. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
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"القنفذ الشمسي" هي ظاهرة فضائية تتميز بالعديد من تموجات الغازات الساخنة والباردة التي تنطلق في جميع الاتجاهات، كشعيرات القنفذ المتشابكة.جدير بالذكر أن الاقتراب من الشمس مسافة 48 مليون كيلومتر يعني تعريض المسبار لدرجات حرارة تقترب من 600 درجة.
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لقطات غير مسبوقة للشمس توثق ظاهرة "القنفذ الشمسي"

16:07 GMT 24.05.2022
© Photo / GSFC/Solar Dynamics Observatoryانفجار ضخم على سطح الشمس
انفجار ضخم على سطح الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Photo / GSFC/Solar Dynamics Observatory
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التقط مسبار "سولار أوربيتر" لقطات غير مسبوقة لـ"قنفذ شمسي"، أثناء مروره بالقرب من الشمس، ما سيسمح للعلماء بفهم كيفية عملها بشكل أفضل.
"القنفذ الشمسي" هي ظاهرة فضائية تتميز بالعديد من تموجات الغازات الساخنة والباردة التي تنطلق في جميع الاتجاهات، كشعيرات القنفذ المتشابكة.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة الفضاء الأوروبية مشاهد تم التقاطها من بُعد 48 مليون كيلومتر "فقط" من الشمس، يوم 26 مارس/آذار الماضي، على مسافات وصلت إلى 25 ألف كيلومتر فوق سطحها.
جدير بالذكر أن الاقتراب من الشمس مسافة 48 مليون كيلومتر يعني تعريض المسبار لدرجات حرارة تقترب من 600 درجة.
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