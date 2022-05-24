https://arabic.sputniknews.com/20220524/لقطات-غير-مسبوقة-للشمس-توثق-ظاهرة-القنفذ-الشمسي-1062663208.html
لقطات غير مسبوقة للشمس توثق ظاهرة "القنفذ الشمسي"
لقطات غير مسبوقة للشمس توثق ظاهرة "القنفذ الشمسي"
التقط مسبار "سولار أوربيتر" لقطات غير مسبوقة لـ"قنفذ شمسي"، أثناء مروره بالقرب من الشمس، ما سيسمح للعلماء بفهم كيفية عملها بشكل أفضل. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:07+0000
2022-05-24T16:07+0000
2022-05-24T16:07+0000
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"القنفذ الشمسي" هي ظاهرة فضائية تتميز بالعديد من تموجات الغازات الساخنة والباردة التي تنطلق في جميع الاتجاهات، كشعيرات القنفذ المتشابكة.جدير بالذكر أن الاقتراب من الشمس مسافة 48 مليون كيلومتر يعني تعريض المسبار لدرجات حرارة تقترب من 600 درجة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لقطات غير مسبوقة للشمس توثق ظاهرة "القنفذ الشمسي"
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التقط مسبار "سولار أوربيتر" لقطات غير مسبوقة لـ"قنفذ شمسي"، أثناء مروره بالقرب من الشمس، ما سيسمح للعلماء بفهم كيفية عملها بشكل أفضل.
"القنفذ الشمسي" هي ظاهرة فضائية تتميز بالعديد من تموجات الغازات الساخنة والباردة التي تنطلق في جميع الاتجاهات، كشعيرات القنفذ المتشابكة.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة الفضاء الأوروبية مشاهد تم التقاطها من بُعد 48 مليون كيلومتر "فقط" من الشمس، يوم 26 مارس/آذار الماضي، على مسافات وصلت إلى 25 ألف كيلومتر فوق سطحها.
جدير بالذكر أن الاقتراب من الشمس مسافة 48 مليون كيلومتر يعني تعريض المسبار لدرجات حرارة تقترب من 600 درجة.