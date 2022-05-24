https://arabic.sputniknews.com/20220524/لماذا-نشبت-الخلافات-بين-البعثة-الأممية-والسلطة-العسكرية-في-السودان؟--1062669011.html

لماذا نشبت الخلافات بين البعثة الأممية والسلطة العسكرية في السودان؟

لماذا نشبت الخلافات بين البعثة الأممية والسلطة العسكرية في السودان؟

رغم التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة السودانية التي تتفاقم مع مرور الوقت، إلا أن غالبية الشواهد تشير إلى أن الطريق نحو الاستقرار لا يزال ضبابيا، في... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T18:38+0000

2022-05-24T18:38+0000

2022-05-24T18:39+0000

أخبار السودان اليوم

تقارير سبوتنيك

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قال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، إن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.وأضاف بيرتس خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "الوضع منذ آخر مرة التقيتكم يظل غير مستقر".وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فتجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".وأشار المبعوث الأممي لدى السودان إلى أن المزيد من الأحزاب تعرب عن استعدادها للحوار، وأن "ثمة إدراك متزايد بالحاجة لحوار مدني عسكري" حول سبل الخروج من الأزمة الحالية في البلاد.بداية يقول المحلل السياسي السوداني، خضر عطا المنان: "من الواضح أن السلطة العسكرية الحاكمة في السودان الآن، تقود البلاد إلى مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي".حتمية المواجهةوعزا ذلك إلى "ما تقترفه تلك السلطة من جرائم بحق شباب المتظاهرين الذين يخرجون في مواكب سلمية منتظمة تحولت إلى ظاهرة ثورية يشهد لها العالم أجمع، من أجل تحقيق أهداف الثورة وعدم العودة إلى ما قبل 11 أبريل/نيسان 2019، وهو التاريخ الذي سقط فيه حكم الإنقاذ بعد ثلاثة عقود من عزل البلاد عن العالم".المجتمع الدوليوتابع المنان: "بكل أسف يتعامل العسكر مع اللجان الدولية والأممية وكأنهم لجان تابعة للحكم المحلي أو تنظيم أو حركة مسلحة سودانية، ويتناسون أنهم يتعاملون مع مجتمع دولي، حيث كان هذا المجتمع الدولي هو الهدف الأساسي لجولات رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك قبل استقالته في يناير/ كانون الثاني الماضي، لأنه يعلم تماما أننا جزء من هذا المجتمع الدولي، وقام بفتح الكثير من المنافذ التي أغلقت منذ 30 عاما خلال حكم الإنقاذ".وأضاف المحلل السياسي أن "وصول البلاد إلى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي أعاد الصورة المشوهة السابقة مع المجتمع الدولي والكيانات الثورية في الداخل، حيث يشعر العسكر اليوم أنهم محاصرين تماما".الشأن الداخليمن جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، عبد الماجد عبد الحميد، إن "قرار السودان بعدم تجديد تأشيرة السيدة روزاليند مارسدن كبيرة مستشاري الأمم المتحدة في السودان جاء نتيجة تدخلها في الشأن الداخلي للبلاد سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، وذلك في قضايا لا علاقة لها بالمهام الموكلة لها وللبعثة من الأمم المتحدة، والدور العلني والرسمي المتفق عليه".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير حول بعض الأخطاء التي ارتكبها العساكر السودانيين، وكان الهدف من تلك التقارير هو إدانة المجموعة العسكرية في السودان بصورة غير مباشرة، لذا فإن تعليق تأشيرة كبيرة المستشارين الأمميين هو أمر مبرر نظرا للتجاوزات التي تم ارتكابها خارج المهام الرسمية".مهام محددةوأشار عبد الحميد إلى أن البعثة الأممية "يونيتامس" ارتكبت بعض المخالفات وخرجت عن الإطار المتفق عليه، ووجهت لها السلطة الحاكمة في السودان انتقادات وقبلت اللجنة الأممية تلك الملاحظات وظلت تعمل وفق المتفق عليه فيما يتعلق بالحوار الوطني وعدلت الكثير من اتصالاتها والتي شملت أغلب القوى والأحزاب والأطياف السياسية في البلاد، معتبرا أن كبيرة مستشاري الأمم المتحدة قد تجاوزت مهمتها وكانت السلطة تراقب تحركاتها.وذكر البيان أن مارسدن هي إحدى كبيرات الخبراء الذين عملوا مع فريق الأمم المتحدة في السودان، كما ظلت تعمل كإحدى كبيرات مستشاري الأمم المتحدة في السودان منذ يوليو/ تموز الماضي، وقدمت الدعم لسلسلة من دراسات التقييم المتكاملة حول بناء السلام، والتي تهدف إلى مساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تصميم وتحديد أولويات واحتياجات الدعم على مستوى الولايات وتنفيذ ومراقبة اتفاق جوبا للسلام "بحسب صحف سودانية".وأبدى البيان أسفه لعدم التجديد لها بالنظر لطلب السلطات السودانية من البعثة وشركائها مؤخرا تكريس المزيد من الاهتمام لدعم بناء السلام، وحشد الموارد للعديد من الأنشطة ذات الأولوية.نشطت الجهود الدولية والإقليمية في الأشهر الماضية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية.وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.واشترطت أيضا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران واسترداد الأموال العامة.وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر2021 عقب فشل توصل الأطراف السودانية لإعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.

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أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك