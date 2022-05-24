لماذا نشبت الخلافات بين البعثة الأممية والسلطة العسكرية في السودان؟
18:38 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 18:39 GMT 24.05.2022)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
© Sputnik . محمد الفاتح
رغم التحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة السودانية التي تتفاقم مع مرور الوقت، إلا أن غالبية الشواهد تشير إلى أن الطريق نحو الاستقرار لا يزال ضبابيا، في ظل العناد السياسي من السلطات العسكرية الحاكمة والجماهير التي تحرك الشارع بصورة مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.. لماذا أثارت السلطة العسكرية في السودان الخلافات مع الأمم المتحدة؟
قال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، إن الوقت ضيق أمام الأطراف السودانية للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
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وأضاف بيرتس خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "الوضع منذ آخر مرة التقيتكم يظل غير مستقر".
وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فتجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".
وقال بيرتس أيضا إن هناك "مفسدين" لا يريدون إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي أو يرفضون الحل عبر الحوار، داعيا الأطراف السودانية إلى عدم السماح بذلك واعتماد حل تفاوضي.
وأشار المبعوث الأممي لدى السودان إلى أن المزيد من الأحزاب تعرب عن استعدادها للحوار، وأن "ثمة إدراك متزايد بالحاجة لحوار مدني عسكري" حول سبل الخروج من الأزمة الحالية في البلاد.
بداية يقول المحلل السياسي السوداني، خضر عطا المنان: "من الواضح أن السلطة العسكرية الحاكمة في السودان الآن، تقود البلاد إلى مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي".
حتمية المواجهة
ورأى في حديثه لـ"سبوتنيك" أن: "ذلك يظهر من خلال التعامل مع البعثة الأممية (يونيتامس) أو الآلية الثلاثية ومستشاري الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جميع تلك التصرفات تقود الأوضاع وبسرعة فائقة إلى حتمية المواجهة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة وأن العسكر فقدوا توازنهم تماما، في ظل الانتقادات الموجهة إليهم من المنظمات الحقوقية سواء على الصعيد الدولي أو في الداخل".
وعزا ذلك إلى "ما تقترفه تلك السلطة من جرائم بحق شباب المتظاهرين الذين يخرجون في مواكب سلمية منتظمة تحولت إلى ظاهرة ثورية يشهد لها العالم أجمع، من أجل تحقيق أهداف الثورة وعدم العودة إلى ما قبل 11 أبريل/نيسان 2019، وهو التاريخ الذي سقط فيه حكم الإنقاذ بعد ثلاثة عقود من عزل البلاد عن العالم".
المجتمع الدولي
وتابع المنان: "بكل أسف يتعامل العسكر مع اللجان الدولية والأممية وكأنهم لجان تابعة للحكم المحلي أو تنظيم أو حركة مسلحة سودانية، ويتناسون أنهم يتعاملون مع مجتمع دولي، حيث كان هذا المجتمع الدولي هو الهدف الأساسي لجولات رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك قبل استقالته في يناير/ كانون الثاني الماضي، لأنه يعلم تماما أننا جزء من هذا المجتمع الدولي، وقام بفتح الكثير من المنافذ التي أغلقت منذ 30 عاما خلال حكم الإنقاذ".
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وأضاف المحلل السياسي أن "وصول البلاد إلى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي أعاد الصورة المشوهة السابقة مع المجتمع الدولي والكيانات الثورية في الداخل، حيث يشعر العسكر اليوم أنهم محاصرين تماما".
ولفت إلى أن: "البلاد لا يمكنها السير في هذا الاتجاه أكثر من ذلك، خاصة وأن السلطة الممنوحة للعسكر دوليا تنتهي في 30 يونيو/حزيران القادم، لذا يجب عليها أن تفي بوعدها وتسلم الحكم للسلطة المدنية وقيام سلطة مدنية كاملة، وإن لم يتم هذا قبل هذا التاريخ ستكون هناك جزاءات دولية كثيرة، سواء على الصعيد الفردي أو السلطة الجماعية".
الشأن الداخلي
من جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، عبد الماجد عبد الحميد، إن "قرار السودان بعدم تجديد تأشيرة السيدة روزاليند مارسدن كبيرة مستشاري الأمم المتحدة في السودان جاء نتيجة تدخلها في الشأن الداخلي للبلاد سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، وذلك في قضايا لا علاقة لها بالمهام الموكلة لها وللبعثة من الأمم المتحدة، والدور العلني والرسمي المتفق عليه".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير حول بعض الأخطاء التي ارتكبها العساكر السودانيين، وكان الهدف من تلك التقارير هو إدانة المجموعة العسكرية في السودان بصورة غير مباشرة، لذا فإن تعليق تأشيرة كبيرة المستشارين الأمميين هو أمر مبرر نظرا للتجاوزات التي تم ارتكابها خارج المهام الرسمية".
مهام محددة
وأشار عبد الحميد إلى أن البعثة الأممية "يونيتامس" ارتكبت بعض المخالفات وخرجت عن الإطار المتفق عليه، ووجهت لها السلطة الحاكمة في السودان انتقادات وقبلت اللجنة الأممية تلك الملاحظات وظلت تعمل وفق المتفق عليه فيما يتعلق بالحوار الوطني وعدلت الكثير من اتصالاتها والتي شملت أغلب القوى والأحزاب والأطياف السياسية في البلاد، معتبرا أن كبيرة مستشاري الأمم المتحدة قد تجاوزت مهمتها وكانت السلطة تراقب تحركاتها.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان"يونيتامس" في بيان لها "أنها تشعر بخيبة أمل لقرار السلطات السودانية عدم تجديد تأشيرة إقامة الموظفة الأممية روزاليند مارسدن".
وذكر البيان أن مارسدن هي إحدى كبيرات الخبراء الذين عملوا مع فريق الأمم المتحدة في السودان، كما ظلت تعمل كإحدى كبيرات مستشاري الأمم المتحدة في السودان منذ يوليو/ تموز الماضي، وقدمت الدعم لسلسلة من دراسات التقييم المتكاملة حول بناء السلام، والتي تهدف إلى مساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تصميم وتحديد أولويات واحتياجات الدعم على مستوى الولايات وتنفيذ ومراقبة اتفاق جوبا للسلام "بحسب صحف سودانية".
وأبدى البيان أسفه لعدم التجديد لها بالنظر لطلب السلطات السودانية من البعثة وشركائها مؤخرا تكريس المزيد من الاهتمام لدعم بناء السلام، وحشد الموارد للعديد من الأنشطة ذات الأولوية.
نشطت الجهود الدولية والإقليمية في الأشهر الماضية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية.
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
واشترطت أيضا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران واسترداد الأموال العامة.
وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر2021 عقب فشل توصل الأطراف السودانية لإعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.