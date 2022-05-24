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ما هي تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري مفيد فوزي؟
ما هي تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري مفيد فوزي؟
تعرض الإعلامي المصري مفيد فوزي لوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، قبل يومين، بينما كشفت التقارير الطبية الخاصة به أن حالته مستقرة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T14:58+0000
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ومن المقرر أن يغادر فوزي المستشفى اليوم الثلاثاء، حسبما جاء في خبر نشرته صحيفة "البوابة نيوز" المصرية.وقالت حنان مفيد فوزي، إن والدها كان يشعر بحزن شديد بعد رحيل صديقين مقربين له وهما الصحفي صلاح منتصر والفنان سمير صبري.ويلقب مفيد فوزي بـ"المحاور" وهو إعلامي مصري ولد عام 1933 بمحافظة بني سويف وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة 1959.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

ما هي تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري مفيد فوزي؟

14:58 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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تعرض الإعلامي المصري مفيد فوزي لوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، قبل يومين، بينما كشفت التقارير الطبية الخاصة به أن حالته مستقرة.
ومن المقرر أن يغادر فوزي المستشفى اليوم الثلاثاء، حسبما جاء في خبر نشرته صحيفة "البوابة نيوز" المصرية.
وقالت حنان مفيد فوزي، إن والدها كان يشعر بحزن شديد بعد رحيل صديقين مقربين له وهما الصحفي صلاح منتصر والفنان سمير صبري.
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ويلقب مفيد فوزي بـ"المحاور" وهو إعلامي مصري ولد عام 1933 بمحافظة بني سويف وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة 1959.
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