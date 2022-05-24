https://arabic.sputniknews.com/20220524/مجلس-الأمن-يحث-طالبان-على-إنهاء-السياسيات-المقيدة-لحرية-المرأة-1062675523.html
مجلس الأمن يحث طالبان على إنهاء السياسيات المقيدة لحرية المرأة
مجلس الأمن يحث طالبان على إنهاء السياسيات المقيدة لحرية المرأة
حث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة طالبان على وقف السياسات التي تقيد حقوق المرأة والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك إغلاق المدارس للفتيات. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T21:36+0000
2022-05-24T21:36+0000
2022-05-24T21:36+0000
حركة طالبان
حقوق المرأة
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان: "دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبان للتوقف بشكل سريع عن السياسات والممارسات التي تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات".وأضاف البيان: "كما انهم كرروا دعوتهم لطالبان للالتزام بتعهداتهم بإعادة فتح المدارس أمام جميع الفتيات دون مزيد من التأخير".كما عبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء إعلان حركة طالبان الأخير الذي يطالب كافة النساء بتغطية الوجه بارتداء البرقع في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.وكان المتحدث الرسمي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، نفى صدور قرار من الحكومة بفرض البرقع على المذيعات، لافتا إلى أن القرار كان يتعلق فقط بارتداء قناع لحجب الفم والأنف.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/طالبان-توقيع-اتفاقية-مع-الإمارات-لإدارة-وتشغيل-المطارات-في-أفغانستان-1062643120.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, حقوق المرأة
مجلس الأمن يحث طالبان على إنهاء السياسيات المقيدة لحرية المرأة
تابعنا عبر
حث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة طالبان على وقف السياسات التي تقيد حقوق المرأة والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك إغلاق المدارس للفتيات.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان: "دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبان للتوقف بشكل سريع عن السياسات والممارسات التي تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات".
وأضاف البيان: "كما انهم كرروا دعوتهم لطالبان للالتزام بتعهداتهم بإعادة فتح المدارس أمام جميع الفتيات دون مزيد من التأخير".
كما عبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء إعلان حركة طالبان الأخير
الذي يطالب كافة النساء بتغطية الوجه بارتداء البرقع في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، نفى صدور قرار من الحكومة بفرض البرقع على المذيعات، لافتا إلى أن القرار كان يتعلق فقط بارتداء قناع لحجب الفم والأنف.