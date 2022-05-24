https://arabic.sputniknews.com/20220524/مدرب-منتخب-مصر-ينتظر-مباراة-الأهلي-والوداد-لحسم-مصير-السولية-1062667075.html
مدرب منتخب مصر ينتظر مباراة الأهلي والوداد لحسم مصير السولية
مدرب منتخب مصر ينتظر مباراة الأهلي والوداد لحسم مصير السولية
يرى إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا مهمة لحسم مصير انضمام نجم القلعة الحمراء عمرو السولية للمنتخب. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:33+0000
2022-05-24T17:33+0000
2022-05-24T17:33+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
نادي الأهلي
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وحسب موقع "المصري اليوم"، يرغب جلال في معرفة مصير عمرو السولية بعدما تعرض لإصابة وغاب عن المشاركة في الفترة الأخيرة.وذكر الموقع أن المدير الفني لمنتخب مصر يريد تحديد موقف اللاعب قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.وأوضح أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تسلم تقريرا طبيا من النادي الأهلي يؤكد جاهزية نجم خط وسطه عمرو السولية.ووفقا لطبيب الأهلي أصبح السولية جاهزا للمشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأنه بإمكانه المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الأهلي في غضون 48 ساعة.يذكر أن الأهلي سيلاقي الوداد المغربي يوم 30 الشهر الجاري في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على أرض ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.كما يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو على التوالي ضمن مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/إيهاب-جلال-تواصلت-مع-محمد-صلاح-وسأعتمد-على-اللاعبين-الجاهزين-في-تشكيل-منتخب-مصر-1061987977.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب مصر الوطني, نادي الأهلي
مدرب منتخب مصر ينتظر مباراة الأهلي والوداد لحسم مصير السولية
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يرى إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا مهمة لحسم مصير انضمام نجم القلعة الحمراء عمرو السولية للمنتخب.
وحسب موقع "المصري اليوم"
، يرغب جلال في معرفة مصير عمرو السولية بعدما تعرض لإصابة وغاب عن المشاركة في الفترة الأخيرة.
وذكر الموقع أن المدير الفني لمنتخب مصر يريد تحديد موقف اللاعب قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر لمباراتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
وأوضح أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر تسلم تقريرا طبيا من النادي الأهلي يؤكد جاهزية نجم خط وسطه عمرو السولية.
ووفقا لطبيب الأهلي أصبح السولية جاهزا للمشاركة مع الأهلي
في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأنه بإمكانه المشاركة بالتدريبات الجماعية مع الأهلي في غضون 48 ساعة.
يذكر أن الأهلي سيلاقي الوداد المغربي يوم 30 الشهر الجاري في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على أرض ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.
كما يستعد منتخب مصر
لمواجهة منتخبي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو على التوالي ضمن مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.