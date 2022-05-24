https://arabic.sputniknews.com/20220524/مسؤول-إيراني-المخابرات-والحرس-الثوري-وقوات-الشرطة-عثروا-على-أدلة-بشأن-منفذي-عملية-اغتيال-خدائي-1062643842.html

مسؤول إيراني: المخابرات والحرس الثوري وقوات الشرطة عثروا على أدلة بشأن منفذي عملية اغتيال خدائي

مسؤول إيراني: المخابرات والحرس الثوري وقوات الشرطة عثروا على أدلة بشأن منفذي عملية اغتيال خدائي

أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عن "تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات بشأن اغتيال العميد في الحرس الثوري صياد خدائي"،... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T08:10+0000

2022-05-24T08:10+0000

2022-05-24T08:10+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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من جانبه، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، في تصريحات له، عن "عثور وزارة المخابرات والحرس الثوري وقوات الشرطة على أدلة بشأن منفذي عملية الاغتيال الشريرة".وقال ذو النوري، إن "هذه الأدلة تكشف عن منفذي عملية الاغتيال، وسيتم اعتقال المنفذين قريباً"، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي وقعت الأحد الماضي، في أحد الأحياء شديدة التحصين من الناحية الأمنية شرقي العاصمة طهران.واتهمت السلطت الإيرانية، أمس الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال في وقت سابق إن "الجميع يعلم أن إيران سننتقم لدم اغتيال الضابط في الحرس الثوري، العميد حسن صياد خدائي"، مؤكدا أن "الرد سيكون قاسيا".وقال سلامي، في كلمة له: "عملية استشهاد خدائي الشريرة لن تمر دون رد"، مؤكدا أن "رد فعل الحرس الثوري سيكون قاسيا ومؤسفا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة"، مضيفا: "أن مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/رئيس-البرلمان-الإيراني-اغتيال-خدائي-عمل-إرهابي-يكشف-مجددا-وحشية-الكيان-الصهيوني-1062641525.html

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