https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصادر-تكشف-موعد-انطلاق-الموسم-الجديد-من-الدوري-السعودي-1062675931.html
مصادر تكشف موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي
مصادر تكشف موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي
كشفت وسائل إعلام، عن الموعد المقترح لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T21:47+0000
2022-05-24T21:47+0000
2022-05-24T21:47+0000
رياضة
السعودية
مباريات الدوري السعودي
بطولة كأس العالم 2022
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ونقل موقع "جول" عن مصادر له، أن هناك اقتراحًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي في 25 أغسطس/آب القادم.ووفقا للمصادر، يتم حاليًا دراسة هذا الاقتراح بين لجنة المسابقات والأندية السعودية.وأوضحت المصادر أن هذا الموعد ليس نهائيا ولن يتم تأكيده رسميا سوى بعد الاتفاق بين الأطراف جميعا.وأشار الموقع أن القرار يأتي لمنح اللاعبين والأندية فرصة جيدة للاستشفاء والاستعداد جيدا.وفي السياق، كشفت المصادر أن الدوري من المتوقع أن يتوقف في منتصف أكتوبر لمنح المنتخب السعودي الفرصة الكاملة للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيتوقف الدوري لمدة شهر قبل انطلاق المونديال.يذكر أن مونديال 2022 سينطلق في قطر يوم 21 نوفمبر القادم وسيستمر حتى الـ18 من ديسمبر موعد المباراة النهائية.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غير موعد إقامة بطولة كأس العالم من الصيف إلى الشتاء ليناسب الأجواء المناخية في قطر ولتفادي الأجواء الحارة جدًا في منطقة الخليج العربي خلال شهري يونيو ويوليو المعتادان لإقامة المونديال.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/صافرة-روسية-تقود-مباراة-في-الدوري-السعودي-بكرة-القدم-1061780146.html
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رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, بطولة كأس العالم 2022
مصادر تكشف موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام، عن الموعد المقترح لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.
ونقل موقع "جول" عن مصادر له
، أن هناك اقتراحًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي في 25 أغسطس/آب القادم.
ووفقا للمصادر، يتم حاليًا دراسة هذا الاقتراح بين لجنة المسابقات والأندية السعودية.
وأوضحت المصادر أن هذا الموعد ليس نهائيا ولن يتم تأكيده رسميا سوى بعد الاتفاق بين الأطراف جميعا.
وأشار الموقع أن القرار يأتي لمنح اللاعبين والأندية فرصة جيدة للاستشفاء والاستعداد جيدا.
وفي السياق، كشفت المصادر أن الدوري من المتوقع أن يتوقف في منتصف أكتوبر لمنح المنتخب السعودي الفرصة الكاملة للاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيتوقف الدوري لمدة شهر قبل انطلاق المونديال.
يذكر أن مونديال 2022
سينطلق في قطر يوم 21 نوفمبر القادم وسيستمر حتى الـ18 من ديسمبر موعد المباراة النهائية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غير موعد إقامة بطولة كأس العالم من الصيف إلى الشتاء ليناسب الأجواء المناخية في قطر ولتفادي الأجواء الحارة جدًا في منطقة الخليج العربي خلال شهري يونيو ويوليو المعتادان لإقامة المونديال.