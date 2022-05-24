https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-مسؤولين-عسكريين-ومدنيين-ليبيين-إلى-المغرب-لإجراء-مشاورات-1062665862.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب لإجراء مشاورات
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب لإجراء مشاورات
أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وفدا ليبيا يضم عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين وصلوا المغرب من أجل بحث إجراء مشاورات تستضيفها مدينة بوزنيقة جنوب... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:07+0000
2022-05-24T17:07+0000
2022-05-24T17:07+0000
أخبار المغرب اليوم
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الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد بين المسؤولين الذين وصلوا بوزنيقة أي من الشخصيات الليبية المعروفة التي سبق أن شاركت في لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية برعاية مغربية".ودعا المغرب مرارا إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات.واستضاف المغرب عدة جولات من الحوار بين الفرقاء في ليبيا انتهت باتفاق العام الماضي على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية عام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/غوتيريش-يدعو-لاستئناف-المسار-الانتخابي-الذي-توقف-في-ليبيا-ويؤكد-أنه-أصبح-ضرورة-أكثر-من-أي-وقت-1062635848.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب لإجراء مشاورات
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أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وفدا ليبيا يضم عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين وصلوا المغرب من أجل بحث إجراء مشاورات تستضيفها مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط.
الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
": إنه "لا يوجد بين المسؤولين الذين وصلوا بوزنيقة أي من الشخصيات الليبية المعروفة التي سبق أن شاركت في لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية برعاية مغربية".
ودعا المغرب مرارا إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات.
واستضاف المغرب عدة جولات من الحوار بين الفرقاء في ليبيا انتهت باتفاق العام الماضي على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية عام 2015.