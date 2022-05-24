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https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-مسؤولين-عسكريين-ومدنيين-ليبيين-إلى-المغرب-لإجراء-مشاورات-1062665862.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب لإجراء مشاورات
مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب لإجراء مشاورات
أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وفدا ليبيا يضم عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين وصلوا المغرب من أجل بحث إجراء مشاورات تستضيفها مدينة بوزنيقة جنوب... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T17:07+0000
2022-05-24T17:07+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار ليبيا اليوم
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الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد بين المسؤولين الذين وصلوا بوزنيقة أي من الشخصيات الليبية المعروفة التي سبق أن شاركت في لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية برعاية مغربية".ودعا المغرب مرارا إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات.واستضاف المغرب عدة جولات من الحوار بين الفرقاء في ليبيا انتهت باتفاق العام الماضي على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية عام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/غوتيريش-يدعو-لاستئناف-المسار-الانتخابي-الذي-توقف-في-ليبيا-ويؤكد-أنه-أصبح-ضرورة-أكثر-من-أي-وقت-1062635848.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مصدر لـ"سبوتنيك": وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب لإجراء مشاورات

17:07 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن وفدا ليبيا يضم عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين وصلوا المغرب من أجل بحث إجراء مشاورات تستضيفها مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط.
الرباط - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد بين المسؤولين الذين وصلوا بوزنيقة أي من الشخصيات الليبية المعروفة التي سبق أن شاركت في لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية برعاية مغربية".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
غوتيريش يدعو لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ليبيا ويؤكد أنه أصبح ضرورة أكثر من أي وقت
أمس, 19:29 GMT
ودعا المغرب مرارا إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات.

واستضاف المغرب عدة جولات من الحوار بين الفرقاء في ليبيا انتهت باتفاق العام الماضي على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية عام 2015.
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