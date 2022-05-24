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مصر… انفجار سيارة أثناء محاولة إطفائها بالإسكندرية
مصر… انفجار سيارة أثناء محاولة إطفائها بالإسكندرية
نجا أحد رجال الحماية المدنية في مصر من موت محقق بأعجوبة إثر محاولته إطفاء حريق اندلع بسيارة نظافة قبل أن تنفجر. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T20:49+0000
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وكان رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على حريق نشب بسيارة نظافة بمحافظة الإسكندرية المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "فيتو" المصرية، اليوم الثلاثاء.وكان رجل الإطفاء ضمن فرق الإطفاء التي توجهت إلى موقع السيارة المشتعلة على كوبري سيدي جابر شرقي المحافظة، الذي حاولوا إطفاء السيارة قبل أن تنفجر، بينما تمكن رجل الإطفاء الذي كان قريبا منها من النجاة بأعجوبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حريق-غامض-يلتهم-سيارة-شرقي-القاهرة-فيديو-1059855797.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

مصر… انفجار سيارة أثناء محاولة إطفائها بالإسكندرية

20:49 GMT 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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نجا أحد رجال الحماية المدنية في مصر من موت محقق بأعجوبة إثر محاولته إطفاء حريق اندلع بسيارة نظافة قبل أن تنفجر.
وكان رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على حريق نشب بسيارة نظافة بمحافظة الإسكندرية المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "فيتو" المصرية، اليوم الثلاثاء.
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وكان رجل الإطفاء ضمن فرق الإطفاء التي توجهت إلى موقع السيارة المشتعلة على كوبري سيدي جابر شرقي المحافظة، الذي حاولوا إطفاء السيارة قبل أن تنفجر، بينما تمكن رجل الإطفاء الذي كان قريبا منها من النجاة بأعجوبة.
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