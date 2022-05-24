https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصر-انفجار-سيارة-أثناء-محاولة-إطفائها-بالإسكندرية-1062674936.html
مصر… انفجار سيارة أثناء محاولة إطفائها بالإسكندرية
مصر… انفجار سيارة أثناء محاولة إطفائها بالإسكندرية
نجا أحد رجال الحماية المدنية في مصر من موت محقق بأعجوبة إثر محاولته إطفاء حريق اندلع بسيارة نظافة قبل أن تنفجر. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T20:49+0000
2022-05-24T20:49+0000
2022-05-24T20:49+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048949755_0:379:2887:2003_1920x0_80_0_0_d53bce2a516f34bb6077c551d46ce5d0.jpg
وكان رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على حريق نشب بسيارة نظافة بمحافظة الإسكندرية المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "فيتو" المصرية، اليوم الثلاثاء.وكان رجل الإطفاء ضمن فرق الإطفاء التي توجهت إلى موقع السيارة المشتعلة على كوبري سيدي جابر شرقي المحافظة، الذي حاولوا إطفاء السيارة قبل أن تنفجر، بينما تمكن رجل الإطفاء الذي كان قريبا منها من النجاة بأعجوبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حريق-غامض-يلتهم-سيارة-شرقي-القاهرة-فيديو-1059855797.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048949755_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_4f6c6ad1cfbcd3c37bf0fb4290404bc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
مصر… انفجار سيارة أثناء محاولة إطفائها بالإسكندرية
تابعنا عبر
نجا أحد رجال الحماية المدنية في مصر من موت محقق بأعجوبة إثر محاولته إطفاء حريق اندلع بسيارة نظافة قبل أن تنفجر.
وكان رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على حريق
نشب بسيارة نظافة بمحافظة الإسكندرية المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "فيتو" المصرية، اليوم الثلاثاء.
وكان رجل الإطفاء ضمن فرق الإطفاء التي توجهت إلى موقع السيارة المشتعلة
على كوبري سيدي جابر شرقي المحافظة، الذي حاولوا إطفاء السيارة قبل أن تنفجر، بينما تمكن رجل الإطفاء الذي كان قريبا منها من النجاة بأعجوبة.