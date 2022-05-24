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مصر والأردن يناقشان تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات
مصر والأردن يناقشان تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات
بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:47+0000
2022-05-24T12:47+0000
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وحسب موقع عمون نيوز الأردني، ناقش الصفدي وشكري عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين. وتناقش الطرفان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا. وبحث الوزيران مخرجات القمة الأردنية- المصرية-الإماراتية، والتي أقيمت في القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.
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أخبار الأردن, أخبار مصر الآن

مصر والأردن يناقشان تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات

12:47 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات.
وحسب موقع عمون نيوز الأردني، ناقش الصفدي وشكري عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين.
وتناقش الطرفان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا.
وبحث الوزيران مخرجات القمة الأردنية- المصرية-الإماراتية، والتي أقيمت في القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.
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