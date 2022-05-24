https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصر-والأردن-يناقشان-تنفيذ-مخرجات-القمة-الثلاثية-مع-الإمارات-1062654333.html
مصر والأردن يناقشان تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات
مصر والأردن يناقشان تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات
بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:47+0000
2022-05-24T12:47+0000
2022-05-24T12:47+0000
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وحسب موقع عمون نيوز الأردني، ناقش الصفدي وشكري عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين. وتناقش الطرفان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا. وبحث الوزيران مخرجات القمة الأردنية- المصرية-الإماراتية، والتي أقيمت في القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار مصر الآن
مصر والأردن يناقشان تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات
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بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات.
وحسب موقع عمون نيوز الأردني
، ناقش الصفدي وشكري عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين.
وتناقش الطرفان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا.
وبحث الوزيران مخرجات القمة الأردنية- المصرية-الإماراتية، والتي أقيمت في القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.