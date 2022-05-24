https://arabic.sputniknews.com/20220524/مقتل-طفلين-وإصابة-13-شخصا-في-إطلاق-نار-داخل-مدرسة-ابتدائية-أمريكية-1062674338.html
مقتل طفلين وإصابة 13 شخصا في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية أمريكية
مقتل طفلين وإصابة 13 شخصا في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية أمريكية
أسفر حادث إطلاق نار في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، اليوم الثلاثاء، عن مقتل طفلين على الأقل وإصابة 13 آخرين. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T20:37+0000
2022-05-24T20:37+0000
2022-05-24T20:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقال مستشفى "يوفالدي ميموريال" في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "استقبلنا 13 طفلا عبر سيارات الإسعاف أو الحافلات لتلقي العلاج، فيما وصل شخصان إلى مستشفى بعدما لقيا حتفهما".وقال مستشفى الصحة الجامعي في سان أنطونيو إنه استقبل مصابين من إطلاق النار في مدرسة "روب" الابتدائية - طفل وامرأة تبلغ من العمر 66 عاما، وإن المرأة في حالة حرجة.في وقت سابق من اليوم، أفادت دائرة مدارس أوفالد المستقلة الموحدة، بوجود حالة إطلاق نار نشط في مدرسة "روب" الابتدائية، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون كانت في الموقع. وضعت المدرسة في حالة إغلاق. وقالت إدارة شرطة أوفالد في بيان إن الشرطة ألقت القبض على مطلق النار وهو الآن رهن الاحتجاز.بالأمس، قتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما، كان يستقل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية في حادث إطلاق نار عشوائي. إلى جانب حوادث عشوائية أخرى مماثلة في الأيام القليلة الماضي، قتل مراهق هذا الشهر - بدوافع عنصرية عرقية - نحو 10 أشخاص في مركز للتسوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/نحو-14-قتيلا-وعشرات-الجرحى-حصيلة-حوادث-إطلاق-نار-بالولايات-المتحدة-خلال-أسبوعين-1062532529.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل طفلين وإصابة 13 شخصا في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية أمريكية
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أسفر حادث إطلاق نار في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، اليوم الثلاثاء، عن مقتل طفلين على الأقل وإصابة 13 آخرين.
واشنطن- سبوتنيك
. وقال مستشفى "يوفالدي ميموريال" في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "استقبلنا 13 طفلا عبر سيارات الإسعاف أو الحافلات لتلقي العلاج، فيما وصل شخصان إلى مستشفى بعدما لقيا حتفهما".
وقال مستشفى الصحة الجامعي في سان أنطونيو إنه استقبل مصابين من إطلاق النار في مدرسة "روب" الابتدائية - طفل وامرأة تبلغ من العمر 66 عاما، وإن المرأة في حالة حرجة.
في وقت سابق من اليوم، أفادت دائرة مدارس أوفالد المستقلة الموحدة، بوجود حالة إطلاق نار نشط
في مدرسة "روب" الابتدائية، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون كانت في الموقع. وضعت المدرسة في حالة إغلاق. وقالت إدارة شرطة أوفالد في بيان إن الشرطة ألقت القبض على مطلق النار وهو الآن رهن الاحتجاز.
بالأمس، قتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما، كان يستقل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية في حادث إطلاق نار عشوائي
. إلى جانب حوادث عشوائية أخرى مماثلة في الأيام القليلة الماضي، قتل مراهق هذا الشهر - بدوافع عنصرية عرقية - نحو 10 أشخاص في مركز للتسوق.