https://arabic.sputniknews.com/20220524/مقتل-3-جنود-أتراك-وإصابة-5-شمالي-العراق-1062652497.html
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق
قُتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب 5 آخرون بجروح، في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:04+0000
2022-05-24T12:04+0000
2022-05-24T12:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الجيش التركي
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنودها قتلوا في "اشتباك مع إرهابيي تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)"، في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وأنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، بحسب وكالة الأناضول.وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية سمتها "المخلب- القفل" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق الزاب ومتينا وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.ومساء السبت الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن المعسكر تعرض لقصف بطائرة مسيرة.ووقتها، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، ما أودى بحياة شخص".وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-مقتل-شخص-في-هجوم-على-قاعدة-تركية-بالعراق-1062531789.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش التركي
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق
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قُتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب 5 آخرون بجروح، في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنودها قتلوا في "اشتباك مع إرهابيي تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)"، في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وأنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، بحسب وكالة الأناضول
.
وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية سمتها "المخلب- القفل" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق الزاب ومتينا وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان
التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.
ومساء السبت الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن المعسكر تعرض لقصف بطائرة مسيرة.
ووقتها، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، ما أودى بحياة شخص".
وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.