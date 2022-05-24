عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220524/مقتل-3-جنود-أتراك-وإصابة-5-شمالي-العراق-1062652497.html
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق
قُتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب 5 آخرون بجروح، في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:04+0000
2022-05-24T12:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الجيش التركي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102493/73/1024937320_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d80d2ebccb04d201c2a9f4d86f792cae.jpg
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنودها قتلوا في "اشتباك مع إرهابيي تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)"، في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وأنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، بحسب وكالة الأناضول.وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية سمتها "المخلب- القفل" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق الزاب ومتينا وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.ومساء السبت الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن المعسكر تعرض لقصف بطائرة مسيرة.ووقتها، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، ما أودى بحياة شخص".وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إعلام-مقتل-شخص-في-هجوم-على-قاعدة-تركية-بالعراق-1062531789.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102493/73/1024937320_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_d3e0f0c55f7dc0095bc124a7efca7086.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش التركي

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق

12:04 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicقوات تركية على الحدود مع سوريا
قوات تركية على الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
تابعنا عبرTelegram
قُتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب 5 آخرون بجروح، في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنودها قتلوا في "اشتباك مع إرهابيي تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)"، في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وأنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى، بحسب وكالة الأناضول.
وكانت تركيا قد أطلقت في 18 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية سمتها "المخلب- القفل" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة إرهابيا) في مناطق الزاب ومتينا وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلال السنوات الماضية غضبا سياسيا وشعبيا واسعا في العراق أسفر عنه أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
إعلام: مقتل شخص في هجوم على قاعدة تركية بالعراق
21 مايو, 21:16 GMT
ومساء السبت الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن المعسكر تعرض لقصف بطائرة مسيرة.
ووقتها، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، ما أودى بحياة شخص".
وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала