https://arabic.sputniknews.com/20220524/مقتل-30-نيجيريا-في-هجوم-إرهابي-شمالي-البلاد-1062657295.html
مقتل 30 نيجيريا في هجوم إرهابي شمالي البلاد
مقتل 30 نيجيريا في هجوم إرهابي شمالي البلاد
قتل 30 مدنيا في هجوم شنه إرهابيون شمالي نيجيريا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T13:34+0000
2022-05-24T13:34+0000
2022-05-24T13:34+0000
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وقالت مصادر إعلامية، نقلت عنها وكالة أنباء المغرب العربي، إن الهجوم وقع في ولاية بورنو قرب الحدود النيجرية مع تشاد، من قبل إرهابيين في تنظيم "داعش" الإرهابي. ورغم وقوع الهجوم نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن نبأ الهجوم لم يعرف على نطاق واسع حتى اليوم الثلاثاء، بسبب تخريب الإرهابيين لأبراج الاتصالات. والقتلى هم "عمال خردة كانوا يبحثون عن السيارات المحترقة بفعل العمليات الإرهابية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 30 نيجيريا في هجوم إرهابي شمالي البلاد
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قتل 30 مدنيا في هجوم شنه إرهابيون شمالي نيجيريا.
وقالت مصادر إعلامية، نقلت عنها وكالة أنباء المغرب العربي، إن الهجوم وقع في ولاية بورنو قرب الحدود النيجرية مع تشاد، من قبل إرهابيين في تنظيم "داعش" الإرهابي.
ورغم وقوع الهجوم نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن نبأ الهجوم لم يعرف على نطاق واسع حتى اليوم الثلاثاء، بسبب تخريب الإرهابيين لأبراج الاتصالات.
والقتلى هم "عمال خردة كانوا يبحثون عن السيارات المحترقة بفعل العمليات الإرهابية".