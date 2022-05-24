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مقتل 30 نيجيريا في هجوم إرهابي شمالي البلاد
مقتل 30 نيجيريا في هجوم إرهابي شمالي البلاد
قتل 30 مدنيا في هجوم شنه إرهابيون شمالي نيجيريا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T13:34+0000
2022-05-24T13:34+0000
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وقالت مصادر إعلامية، نقلت عنها وكالة أنباء المغرب العربي، إن الهجوم وقع في ولاية بورنو قرب الحدود النيجرية مع تشاد، من قبل إرهابيين في تنظيم "داعش" الإرهابي. ورغم وقوع الهجوم نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن نبأ الهجوم لم يعرف على نطاق واسع حتى اليوم الثلاثاء، بسبب تخريب الإرهابيين لأبراج الاتصالات. والقتلى هم "عمال خردة كانوا يبحثون عن السيارات المحترقة بفعل العمليات الإرهابية".
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أخبار العالم الآن

مقتل 30 نيجيريا في هجوم إرهابي شمالي البلاد

13:34 GMT 24.05.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© flickr.com / jbdodane
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قتل 30 مدنيا في هجوم شنه إرهابيون شمالي نيجيريا.
وقالت مصادر إعلامية، نقلت عنها وكالة أنباء المغرب العربي، إن الهجوم وقع في ولاية بورنو قرب الحدود النيجرية مع تشاد، من قبل إرهابيين في تنظيم "داعش" الإرهابي.
ورغم وقوع الهجوم نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن نبأ الهجوم لم يعرف على نطاق واسع حتى اليوم الثلاثاء، بسبب تخريب الإرهابيين لأبراج الاتصالات.
والقتلى هم "عمال خردة كانوا يبحثون عن السيارات المحترقة بفعل العمليات الإرهابية".
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
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