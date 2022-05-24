https://arabic.sputniknews.com/20220524/هنا-الزاهد-تتعرض-للإصابة-أثناء-تصوير-فيلم-بحبك-1062660679.html
هنا الزاهد تتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم "بحبك"
هنا الزاهد تتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم "بحبك"
تصدرت الفنانة المصرية هنا الزاهد محركات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت تعرضها للإصابة خلال تصوير فيلم "بحبك" مع تامر حسني. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T14:40+0000
2022-05-24T14:40+0000
2022-05-24T14:40+0000
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وقالت هنا الزاهد إنها تعرضت لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإصابات يتكرر في أثناء التصوير، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري.وتشارك هنا الزاهد مع تامر حسني في تصوير فيلم "بحبك"، الذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.كما يشارك في الفيلم كل من هدى المفتي وحمدي الميرغني وشهد الشاطر وعالية راشد.ويعد الفيلم أول تجربة في الإخراج السينمائي للفنان المصري تامر حسني، وهو من تأليفه وإخراجه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
هنا الزاهد تتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم "بحبك"
تابعنا عبر
تصدرت الفنانة المصرية هنا الزاهد محركات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت تعرضها للإصابة خلال تصوير فيلم "بحبك" مع تامر حسني.
وقالت هنا الزاهد إنها تعرضت لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإصابات يتكرر في أثناء التصوير، حسبما ذكر
موقع "في الفن" المصري.
وتشارك هنا الزاهد مع تامر حسني
في تصوير فيلم "بحبك"، الذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.
كما يشارك في الفيلم كل من هدى المفتي وحمدي الميرغني وشهد الشاطر وعالية راشد.
ويعد الفيلم أول تجربة في الإخراج السينمائي للفنان المصري
تامر حسني، وهو من تأليفه وإخراجه.