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هنا الزاهد تتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم "بحبك"
هنا الزاهد تتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم "بحبك"
تصدرت الفنانة المصرية هنا الزاهد محركات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت تعرضها للإصابة خلال تصوير فيلم "بحبك" مع تامر حسني. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T14:40+0000
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وقالت هنا الزاهد إنها تعرضت لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإصابات يتكرر في أثناء التصوير، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري.وتشارك هنا الزاهد مع تامر حسني في تصوير فيلم "بحبك"، الذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.كما يشارك في الفيلم كل من هدى المفتي وحمدي الميرغني وشهد الشاطر وعالية راشد.ويعد الفيلم أول تجربة في الإخراج السينمائي للفنان المصري تامر حسني، وهو من تأليفه وإخراجه.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

هنا الزاهد تتعرض للإصابة أثناء تصوير فيلم "بحبك"

14:40 GMT 24.05.2022
© Photo / Facebook/ HanaahElzahedالفنانة المصرية هنا الزاهد
الفنانة المصرية هنا الزاهد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Photo / Facebook/ HanaahElzahed
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تصدرت الفنانة المصرية هنا الزاهد محركات البحث على "غوغل" بعدما أعلنت تعرضها للإصابة خلال تصوير فيلم "بحبك" مع تامر حسني.
وقالت هنا الزاهد إنها تعرضت لإصابة في الركبة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإصابات يتكرر في أثناء التصوير، حسبما ذكر موقع "في الفن" المصري.
وتشارك هنا الزاهد مع تامر حسني في تصوير فيلم "بحبك"، الذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.
كما يشارك في الفيلم كل من هدى المفتي وحمدي الميرغني وشهد الشاطر وعالية راشد.
ويعد الفيلم أول تجربة في الإخراج السينمائي للفنان المصري تامر حسني، وهو من تأليفه وإخراجه.
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