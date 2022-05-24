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https://arabic.sputniknews.com/20220524/هيونداي-تستدعي-239-ألف-سيارة-من-السوق-في-أمريكا-بسبب-انفجار-أحزمة-الأمان-1062661002.html
هيونداي تستدعي 239 ألف سيارة من السوق في أمريكا بسبب انفجار أحزمة الأمان
هيونداي تستدعي 239 ألف سيارة من السوق في أمريكا بسبب انفجار أحزمة الأمان
قررت شركة هيونداي لصناعة السيارات استدعاء 239 ألف سيارة في الولايات المتحدة لأن شدادات أحزمة الأمان من الممكن أن تنفجر وتصيب ركاب السيارة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T14:50+0000
2022-05-24T14:50+0000
هيونداي
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه تم الإبلاغ عن 3 إصابات، اثنتين في الولايات المتحدة، وواحدة في سنغافورة.وفي خطاب موجه لشركة صناعة السيارات الكورية، قال المنظمون إن شدادات حزام الأمن بمقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي يمكن أن تنفجر عند الاستخدام وترسل شظايا في أنحاء السيارة.وسيتمكن المالكون من اصطحاب مركباتهم إلى الوكلاء حيث سيتم ضبط شدادات حزام الأمان دون أي تكلفة.وقالت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة إنه من المتوقع أن تخطر هيونداي المالكين بحلول 15 يوليو/ تموز.
https://arabic.sputniknews.com/20210415/هيونداي-سنطلق21-طرازا-من-السيارات-الكهربائية-بحلول-2030-1048700023.html
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هيونداي تستدعي 239 ألف سيارة من السوق في أمريكا بسبب انفجار أحزمة الأمان

14:50 GMT 24.05.2022
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هيونداي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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قررت شركة هيونداي لصناعة السيارات استدعاء 239 ألف سيارة في الولايات المتحدة لأن شدادات أحزمة الأمان من الممكن أن تنفجر وتصيب ركاب السيارة.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه تم الإبلاغ عن 3 إصابات، اثنتين في الولايات المتحدة، وواحدة في سنغافورة.
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وفي خطاب موجه لشركة صناعة السيارات الكورية، قال المنظمون إن شدادات حزام الأمن بمقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي يمكن أن تنفجر عند الاستخدام وترسل شظايا في أنحاء السيارة.
وسيتمكن المالكون من اصطحاب مركباتهم إلى الوكلاء حيث سيتم ضبط شدادات حزام الأمان دون أي تكلفة.
وقالت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة إنه من المتوقع أن تخطر هيونداي المالكين بحلول 15 يوليو/ تموز.
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