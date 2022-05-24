https://arabic.sputniknews.com/20220524/وزير-الخارجية-الإيطالي-خطتنا-للتسوية-في-أوكرانيا-وثيقة-عمل-للمضي-قدما-نحو-السلام-1062676550.html
وزير الخارجية الإيطالي: خطتنا للتسوية في أوكرانيا "وثيقة عمل" للمضي قدما نحو السلام
وزير الخارجية الإيطالي: خطتنا للتسوية في أوكرانيا "وثيقة عمل" للمضي قدما نحو السلام
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن خطة إيطاليا للتسوية في أوكرانيا" وثيقة عمل "لا تزال في المرحلة الأولى، وهدفها تحقيق السلام والأمن في أوروبا. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T23:52+0000
2022-05-24T23:52+0000
2022-05-24T23:52+0000
إيطاليا
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روما - سبوتنيك. وتابع دي مايو، خلال فعالية في روما أمس الثلاثاء، قائلا:"لا توجد شروط للسلام اليوم، وأمامنا حرب طويلة ومرهقة، ولهذا السبب أعدت إيطاليا "وثيقة عمل" للمضي قدما نحو السلام، و يجب أن أقول بصراحة - إنها لا تزال في المرحلة الأولى..".وفي السياق وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الثلاثاء، خطة التسوية الإيطالية في أوكرانيا بأنها غير واقعية ولا تأخذ في الاعتبار الحقائق، مضيفا، أنّ:وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قد أفادت بأن روما قدمت خطة للتسوية السلمية في أوكرانيا تنص على وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن "الأراضي المتنازع عليها" والانتقال إلى اتفاق واسع متعدد الأطراف حول الضمانات الأمنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا
وزير الخارجية الإيطالي: خطتنا للتسوية في أوكرانيا "وثيقة عمل" للمضي قدما نحو السلام
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن خطة إيطاليا للتسوية في أوكرانيا" وثيقة عمل "لا تزال في المرحلة الأولى، وهدفها تحقيق السلام والأمن في أوروبا.
روما - سبوتنيك
. وتابع دي مايو، خلال فعالية في روما أمس الثلاثاء، قائلا:"لا توجد شروط للسلام اليوم، وأمامنا حرب طويلة ومرهقة، ولهذا السبب أعدت إيطاليا "وثيقة عمل" للمضي قدما نحو السلام، و يجب أن أقول بصراحة - إنها لا تزال في المرحلة الأولى..".
وفي السياق وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الثلاثاء، خطة التسوية الإيطالية في أوكرانيا بأنها غير واقعية ولا تأخذ في الاعتبار الحقائق، مضيفا، أنّ:
"خطة السلام" الإيطالية بشأن الحرب في أوكرانيا تبدو كأنّها "لم تعد من قبل الدبلوماسيين، بل من قبل علماء السياسة المحليين الذين قرأوا الصحف الإقليمية، ويعملون فقط مع الأخبار الأوكرانية المزيفة".
وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قد أفادت بأن روما قدمت خطة للتسوية السلمية في أوكرانيا تنص على وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن "الأراضي المتنازع عليها" والانتقال إلى اتفاق واسع متعدد الأطراف حول الضمانات الأمنية.