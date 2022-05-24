https://arabic.sputniknews.com/20220524/وزير-الخارجية-التركي-دعمنا-للقضية-الفلسطينية-مستقل-عن-علاقاتنا-مع-إسرائيل-1062654441.html
وزير الخارجية التركي: دعمنا للقضية الفلسطينية مستقل عن علاقاتنا مع إسرائيل
وزير الخارجية التركي: دعمنا للقضية الفلسطينية مستقل عن علاقاتنا مع إسرائيل
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن دعم تركيا للقضية الفلسطينية، مستقل عن علاقتها التي تجمعها بإسرائيل. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:49+0000
2022-05-24T12:49+0000
2022-05-24T12:49+0000
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وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، في رام الله: "نواصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية، ودعمنا للقضية الفلسطينية مستقل عن علاقاتنا مع إسرائيل".وأضاف: "ليس من الممكن أن تتغير سياستنا حول فلسطين ولكن يجب تخفيف التوتر واستعلاء الصوت الفلسطيني".واعتبر وزير الخارجية التركي أن "ما يحدث في المسجد الأقصى يجرح ضمير كل المسلمين"، مشددا على "أهمية الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى".وتابع قائلا: "حل الدولتين مهم جدا لنا والخطوات الأحادية تدمر أرضية السلام أكثر بكثير، ولا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بهذه الطريقة، وتركيا ستواصل القيام بدورها في هذا الاتجاه".وأردف بقوله: "لا يجب أن تتكرر التوترات في غزة مثل العام الماضي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
وزير الخارجية التركي: دعمنا للقضية الفلسطينية مستقل عن علاقاتنا مع إسرائيل
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن دعم تركيا للقضية الفلسطينية، مستقل عن علاقتها التي تجمعها بإسرائيل.
وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، في رام الله: "نواصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية، ودعمنا للقضية الفلسطينية مستقل عن علاقاتنا مع إسرائيل".
وأضاف: "ليس من الممكن أن تتغير سياستنا حول فلسطين ولكن يجب تخفيف التوتر واستعلاء الصوت الفلسطيني".
واعتبر وزير الخارجية التركي أن "ما يحدث في المسجد الأقصى يجرح ضمير كل المسلمين"، مشددا على "أهمية الحفاظ على قدسية المسجد الأقصى".
وتابع قائلا: "حل الدولتين مهم جدا لنا والخطوات الأحادية تدمر أرضية السلام أكثر بكثير، ولا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بهذه الطريقة، وتركيا ستواصل القيام بدورها في هذا الاتجاه".
وأردف بقوله: "لا يجب أن تتكرر التوترات في غزة مثل العام الماضي".