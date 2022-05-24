https://arabic.sputniknews.com/20220524/وفدان-فنلندي-وسويدي-يتوجهان-إلى-تركيا-لبحث-الانضمام-للناتو-1062653769.html
وفدان فنلندي وسويدي يتوجهان إلى تركيا لبحث الانضمام للناتو
وفدان فنلندي وسويدي يتوجهان إلى تركيا لبحث الانضمام للناتو
يصل وفد فنلندي وآخر سويدي إلى تركيا يوم غد الأربعاء، لبحث طلب البلدين الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي قوبل باعتراض أنقرة. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:41+0000
2022-05-24T12:41+0000
2022-05-24T12:41+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
الناتو
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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الوفدين سيصلان العاصمة أنقرة غدا من أجل التشاور في انضمام بلديهما للناتو، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وسيرأس الوفد الفنلندي مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا، فيما يترأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم.وخلال الزيارة من المقرر أن يجتمع الوفدان مع وفد تركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، وفق ذات المصدر.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا للناتو بعد تقدم البلدان يوم الأربعاء الماضي بطلب العضوية للحلف.وقال أردوغان إن السويد وفنلندا "لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (تعتبره أنقرة إرهابيا) وإنه "لا يمكن لتركيا أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الناتو
وفدان فنلندي وسويدي يتوجهان إلى تركيا لبحث الانضمام للناتو
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يصل وفد فنلندي وآخر سويدي إلى تركيا يوم غد الأربعاء، لبحث طلب البلدين الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي قوبل باعتراض أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الوفدين سيصلان العاصمة أنقرة غدا من أجل التشاور في انضمام بلديهما للناتو، على ما نقلت وكالة الأناضول
الرسمية.
وسيرأس الوفد الفنلندي مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا، فيما يترأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم.
وخلال الزيارة من المقرر أن يجتمع الوفدان مع وفد تركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، وفق ذات المصدر.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا
للناتو بعد تقدم البلدان يوم الأربعاء الماضي بطلب العضوية للحلف.
وقال أردوغان إن السويد وفنلندا "لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (تعتبره أنقرة إرهابيا) وإنه "لا يمكن لتركيا أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة".