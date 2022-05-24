https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكالة-محمد-بن-سلمان-يخطط-لجولة-عالمية-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-مقتل-خاشقجي-1062650024.html
وكالة: محمد بن سلمان يخطط لجولة عالمية هي الأولى من نوعها منذ مقتل خاشقجي
وكالة: محمد بن سلمان يخطط لجولة عالمية هي الأولى من نوعها منذ مقتل خاشقجي
نقلت وكالة "رويترز" عن 4 مصادر مطلعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:56+0000
2022-05-24T10:56+0000
2022-05-24T10:56+0000
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت المصادر للوكالة أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها الأمير محمد.وأضاف مصدران أن الزيارة قد تتم في أوائل يونيو/حزيران على أقرب تقدير، حيث سيبحث الأمير قضايا إقليمية وعالمية ويوقع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة.وإن تمت هذه الجولة، فستكون أول جولة من نوعها للأمير محمد الذي لم يغادر منطقة الخليح منذ مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 وتفشي جائحة كوفيد -19 باستثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في اليابان في عام 2019.وكان الزعيمان قد التقيا في نهاية أبريل/نيسان الماضي في جدة، وسط سعي أردوغان تحسين العلاقات، خاصة مع المملكة العربية السعودية، من أجل تحفيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من قبل مصدري النفط لدعم اقتصاد بلاده.
https://arabic.sputniknews.com/20190629/أردوغان-مقتل-خاشقجي-1042027967.html
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العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم
وكالة: محمد بن سلمان يخطط لجولة عالمية هي الأولى من نوعها منذ مقتل خاشقجي
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نقلت وكالة "رويترز" عن 4 مصادر مطلعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعتزم القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.
وذكرت المصادر للوكالة أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة
مع الدول التي سيزورها الأمير محمد.
وأضاف مصدران أن الزيارة قد تتم في أوائل يونيو/حزيران على أقرب تقدير، حيث سيبحث الأمير قضايا إقليمية وعالمية ويوقع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة.
وإن تمت هذه الجولة، فستكون أول جولة من نوعها للأمير محمد الذي لم يغادر منطقة الخليح منذ مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 وتفشي جائحة كوفيد -19 باستثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في اليابان في عام 2019.
من جهتها، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين أتراك، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا ولي العهد لزيارة أنقرة.
وكان الزعيمان قد التقيا في نهاية أبريل/نيسان الماضي في جدة، وسط سعي أردوغان تحسين العلاقات، خاصة مع المملكة العربية السعودية، من أجل تحفيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من قبل مصدري النفط لدعم اقتصاد بلاده.