https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكالة-مقتل-طيارين-إيرانيين-اثنين-بعد-تحطم-طائرة-عسكرية-وسط-البلاد-1062642548.html

وكالة: مقتل طيارين إيرانيين اثنين بعد تحطم طائرة عسكرية وسط البلاد

وكالة: مقتل طيارين إيرانيين اثنين بعد تحطم طائرة عسكرية وسط البلاد

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن "مقتل طيارين اثنين إثر تحطم طائرة عسكرية شرقي أصفهان وسط البلاد". 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T07:02+0000

2022-05-24T07:02+0000

2022-05-24T07:02+0000

أخبار إيران

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "طائرة مقاتلة من طراز "إف 7" تحطمت اليوم خلال تدريب على الرماية شرقي أصفهان".وقال النائب السياسي والأمني ​​والاجتماعي لمحافظة أصفهان، محمد رضا جان نصاري، إن "الطيار ومساعده قتلا في الحادث"، مضيفا أن "التحقيقات لازالت جارية لمعرفة سبب الحادث".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحرس الثوري الإيراني، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابع للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.واتهمت السلطت الإيرانية، في وقت سابق، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.وقال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد ميرأحمدي، إن "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسیة من إیران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم".وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".

https://arabic.sputniknews.com/20220523/إعلام-إيراني-إطلاق-نار-في-العاصمة-طهران-1062638268.html

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