https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكالة-وزير-الخارجية-التركي-يبدأ-زيارة-إلى-فلسطين-وإسرائيل-1062642917.html
وكالة: وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة إلى فلسطين وإسرائيل
وكالة: وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة إلى فلسطين وإسرائيل
يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاءء، زيارة إلى فلسطين وإسرائيل تستغرق يومين. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T07:23+0000
2022-05-24T07:23+0000
2022-05-24T07:23+0000
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وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن "تشاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي يائير لابيد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية".وأشار البيان، إلى أن "تشاووش أوغلو سيترأس الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المنشأة برئاسة وزيري خارجية تركيا وفلسطين عام 2010".ولفت إلى أن "تشاووش أوغلو سيعقد لقاءً ثنائيًا وآخر على مستوى الوفود مع نظيره الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار الحالي، وسيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية".وكانت القناة العبرية الـ 14، توقعت إلغاء زيارة فاتح دونماز، وزير الطاقة التركي، إلى إسرائيل، بسبب خلافات حول الغاز الإسرائيلي.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه يبدو أن هناك خلافا إسرائيليا تركيا حول ملف الغاز الطبيعي الإسرائيلي المفترض نقله إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما يحول دون زيارة فاتح دونماز، مرجحة وصول أوغلو دون مرافقته وزير الطاقة في بلاده، على رأس وفد تركي رفيع المستوى.يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
وكالة: وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة إلى فلسطين وإسرائيل
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يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاءء، زيارة إلى فلسطين وإسرائيل تستغرق يومين.
وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن "تشاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيريه الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي يائير لابيد، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية".
وأشار البيان، إلى أن "تشاووش أوغلو سيترأس الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المنشأة برئاسة وزيري خارجية تركيا وفلسطين عام 2010".
ولفت إلى أن "تشاووش أوغلو سيعقد لقاءً ثنائيًا وآخر على مستوى الوفود مع نظيره الإسرائيلي في 25 مايو/ أيار الحالي، وسيبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية".
وكانت القناة العبرية الـ 14، توقعت إلغاء زيارة فاتح دونماز، وزير الطاقة التركي
، إلى إسرائيل، بسبب خلافات حول الغاز الإسرائيلي.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه يبدو أن هناك خلافا إسرائيليا تركيا حول ملف الغاز الطبيعي الإسرائيلي المفترض نقله إلى أوروبا عبر تركيا، وهو ما يحول دون زيارة فاتح دونماز، مرجحة وصول أوغلو دون مرافقته وزير الطاقة في بلاده، على رأس وفد تركي رفيع المستوى.
يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت تحسنا ملحوظا بعد زيارة إسحاق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي، إلى أنقرة في شهر آذار/مارس الماضي، وذلك بعد قطيعة دامت أكثر من عقد كامل.