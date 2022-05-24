https://arabic.sputniknews.com/20220524/وكيل-اللاعب-يوضح-ماذا-حدث-بين-نجم-الأهلي-محمد-محمود-وموسيماني-فيديو-1062663861.html
وكيل اللاعب يوضح ماذا حدث بين نجم الأهلي محمد محمود وموسيماني... فيديو
وكيل اللاعب يوضح ماذا حدث بين نجم الأهلي محمد محمود وموسيماني... فيديو
رد نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي المصري على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول نشوب مشاجرة بين اللاعب والمدير الفني بيستو موسيماني. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T16:21+0000
2022-05-24T16:21+0000
2022-05-24T16:21+0000
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وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "لا أعلم سبب الحديث عن تلك الأمور في التوقيت الحالي".وأضاف "محمد محمود لاعب على خلق، عائد من إصابة مؤخرًا وبالتالي من الطبيعي تواجده في المباريات بعض الوقت واستبعاده في الوقت الآخر".وتابع وكيل اللاعبين: "اللاعب لم يصرح ولم يصدر منه أي رد فعل خاطئ، وملتزم بالتدريبات".وأكد أنه "ليس من حق اللاعب الغضب، سيأتي الوقت الذي يحصل فيه على فرصته الكاملة مع الأهلي".وكشف أن "محمود تلقى بعض عروض الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكننا فضلنا الإبقاء عليه مع الأهلي".وأوضح أن "محمد لاعب كبير وسيحصل على وضعه داخل النادي الأهلي، وكما قلت أن أكرم سيصبح أحد الركائز الأساسية مع الفريق الأحمر، سيصبح محمود رقم 1".وأردف "لو عاد بي الزمن لاخترت نفس قرار الإبقاء على محمود داخل الأهلي، ولو قرر الجهاز الفني الاستغناء عنه سيخرج وهو لاعب كبير".وفي الساعات القليلة الماضية تم تداول أنباء عن أن هناك أزمة وقعت بين محمد محمود لاعب الأهلي وبيتسو موسيماني مدرب الفريق بسبب استبعاد اللاعب من المشاركة في المباريات.
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رياضة, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم
وكيل اللاعب يوضح ماذا حدث بين نجم الأهلي محمد محمود وموسيماني... فيديو
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رد نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي المصري على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول نشوب مشاجرة بين اللاعب والمدير الفني بيستو موسيماني.
وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: "لا أعلم سبب الحديث عن تلك الأمور في التوقيت الحالي".
وأضاف "محمد محمود لاعب على خلق، عائد من إصابة مؤخرًا وبالتالي من الطبيعي تواجده في المباريات بعض الوقت واستبعاده في الوقت الآخر".
وتابع وكيل اللاعبين: "اللاعب لم يصرح ولم يصدر منه أي رد فعل خاطئ، وملتزم بالتدريبات".
وأكد أنه "ليس من حق اللاعب الغضب، سيأتي الوقت الذي يحصل فيه على فرصته الكاملة مع الأهلي
".
وكشف أن "محمود تلقى بعض عروض الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكننا فضلنا الإبقاء عليه مع الأهلي".
وأوضح أن "محمد لاعب كبير وسيحصل على وضعه داخل النادي الأهلي، وكما قلت أن أكرم سيصبح أحد الركائز الأساسية مع الفريق الأحمر، سيصبح محمود رقم 1".
وأردف "لو عاد بي الزمن لاخترت نفس قرار الإبقاء على محمود داخل الأهلي، ولو قرر الجهاز الفني الاستغناء عنه سيخرج وهو لاعب كبير".
وفي الساعات القليلة الماضية تم تداول أنباء عن أن هناك أزمة وقعت بين محمد محمود لاعب الأهلي وبيتسو موسيماني
مدرب الفريق بسبب استبعاد اللاعب من المشاركة في المباريات.