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"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، "استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد استمرار إيقافهما من... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:13+0000
2022-05-24T09:13+0000
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وقال الكاف، في بيان له: "سيتم اعتبار الاتحاد الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة القدم خاسرين وسيُستبعد المنتخبان من المسابقة"، مضيفا أن "المجموعتين الثالثة والحادية عشرة ستكونان من ثلاثة فرق فقط وسيتم الحفاظ على ترتيب المباريات وفقا لجدول المباريات".وعوقب اتحاد الكرة في البلدين بالإيقاف بسبب التدخل السياسي، وتم إدراجهما في قرعة التصفيات القارية في حال رفع الإيقاف.ويتأهل المنتخبان المتصدران في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/ تموز 2023.وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية إلى 4 مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html
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أخبار العالم الآن

"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

09:13 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجماهير منتخب مالي في أمم أفريقيا
جماهير منتخب مالي في أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، "استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد استمرار إيقافهما من الاتحاد الدولي (الفيفا) بحلول نهاية المهلة هذا الأسبوع".
وقال الكاف، في بيان له: "سيتم اعتبار الاتحاد الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة القدم خاسرين وسيُستبعد المنتخبان من المسابقة"، مضيفا أن "المجموعتين الثالثة والحادية عشرة ستكونان من ثلاثة فرق فقط وسيتم الحفاظ على ترتيب المباريات وفقا لجدول المباريات".
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023… ما هي المنتخبات التي تنافس مصر؟
19 أبريل, 19:21 GMT
وعوقب اتحاد الكرة في البلدين بالإيقاف بسبب التدخل السياسي، وتم إدراجهما في قرعة التصفيات القارية في حال رفع الإيقاف.
ويتأهل المنتخبان المتصدران في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/ تموز 2023.
وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية إلى 4 مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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