https://arabic.sputniknews.com/20220524/-الكاف-يستبعد-كينيا-وزيمبابوي-من-تصفيات-كأس-أمم-إفريقيا-2023-1062646473.html
"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، "استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد استمرار إيقافهما من... 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T09:13+0000
2022-05-24T09:13+0000
2022-05-24T09:13+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055731592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f385d0ba90233fa7671e0be16ece37e1.jpg
وقال الكاف، في بيان له: "سيتم اعتبار الاتحاد الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة القدم خاسرين وسيُستبعد المنتخبان من المسابقة"، مضيفا أن "المجموعتين الثالثة والحادية عشرة ستكونان من ثلاثة فرق فقط وسيتم الحفاظ على ترتيب المباريات وفقا لجدول المباريات".وعوقب اتحاد الكرة في البلدين بالإيقاف بسبب التدخل السياسي، وتم إدراجهما في قرعة التصفيات القارية في حال رفع الإيقاف.ويتأهل المنتخبان المتصدران في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/ تموز 2023.وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية إلى 4 مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055731592_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_40782a8559b8b7d0173132f3501b6010.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، "استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد استمرار إيقافهما من الاتحاد الدولي (الفيفا) بحلول نهاية المهلة هذا الأسبوع".
وقال الكاف، في بيان له
: "سيتم اعتبار الاتحاد الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة القدم خاسرين وسيُستبعد المنتخبان من المسابقة"، مضيفا أن "المجموعتين الثالثة والحادية عشرة ستكونان من ثلاثة فرق فقط وسيتم الحفاظ على ترتيب المباريات وفقا لجدول المباريات".
وعوقب اتحاد الكرة في البلدين بالإيقاف بسبب التدخل السياسي، وتم إدراجهما في قرعة التصفيات القارية في حال رفع الإيقاف.
ويتأهل المنتخبان المتصدران في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/ تموز 2023.
وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية
إلى 4 مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".