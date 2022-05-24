https://arabic.sputniknews.com/20220524/-الكاف-يستبعد-كينيا-وزيمبابوي-من-تصفيات-كأس-أمم-إفريقيا-2023-1062646473.html

"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، "استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد استمرار إيقافهما من... 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T09:13+0000

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وقال الكاف، في بيان له: "سيتم اعتبار الاتحاد الكيني لكرة القدم واتحاد زيمبابوي لكرة القدم خاسرين وسيُستبعد المنتخبان من المسابقة"، مضيفا أن "المجموعتين الثالثة والحادية عشرة ستكونان من ثلاثة فرق فقط وسيتم الحفاظ على ترتيب المباريات وفقا لجدول المباريات".وعوقب اتحاد الكرة في البلدين بالإيقاف بسبب التدخل السياسي، وتم إدراجهما في قرعة التصفيات القارية في حال رفع الإيقاف.ويتأهل المنتخبان المتصدران في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/ تموز 2023.وتنقسم المنتخبات المشاركة في التصفيات الأفريقية إلى 4 مستويات كل منها يضم 12 منتخبا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

https://arabic.sputniknews.com/20220419/قرعة-تصفيات-أمم-أفريقيا-2023-ما-هي-المنتخبات-التي-تنافس-مصر-1061387854.html

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